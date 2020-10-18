PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У МОЗ розповіли, хто найчастіше помирає від коронавірусу

В Україні 75,7% від усіх смертей, викликаних коронавірусною інфекцією становлять люди у віці старше 60 років.

Саме тому їм важливо дотримуватися норм карантину під час небезпечного епідеміологічного періоду.

– У нас із загальної кількості померлих людей відсоток людей, які старші 60 років – це 75,7%.

Тому дуже прошу вас, громадяни старше 60 років, користуйтеся маскою, дотримуйтесь дистанції, користуйтеся антисептиками, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Читайте: В Україні з’являться нові експрес-тести на коронавірус – вони будуть безкоштовними

Коронавірус в Україні

За добу в Україні підтвердили 5 231 випадок інфікування коронавірусною хворобою.

Статистика коронавірусу в Україні станом на 18 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфіковано 298 872 українця.

За добу померло 90 пацієнтів, а загалом – 5 607. Одужало за час пандемії 125 337 хворих. 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка