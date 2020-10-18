У МОЗ розповіли, хто найчастіше помирає від коронавірусу

В Україні 75,7% від усіх смертей, викликаних коронавірусною інфекцією становлять люди у віці старше 60 років.

Саме тому їм важливо дотримуватися норм карантину під час небезпечного епідеміологічного періоду.

– У нас із загальної кількості померлих людей відсоток людей, які старші 60 років – це 75,7%. Тому дуже прошу вас, громадяни старше 60 років, користуйтеся маскою, дотримуйтесь дистанції, користуйтеся антисептиками, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Коронавірус в Україні

За добу в Україні підтвердили 5 231 випадок інфікування коронавірусною хворобою.

Статистика коронавірусу в Україні станом на 18 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфіковано 298 872 українця.

За добу померло 90 пацієнтів, а загалом – 5 607. Одужало за час пандемії 125 337 хворих.