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Факти / Україна / Суспільство

4 766 – за добу: в Україні більше 300 тис. хворих на коронавірус

Станом на 19 жовтня в Україні виявили 4 766 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом у країні 303 638 хворіють на Covid-19.

За статистикою коронавірусу, за останню добу померли 66 українців, загалом – 5 673. Водночас за весь час пандемії одужали 123 407 пацієнтів, 1 112 – за останню добу.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Найбільшу кількість випадків зафіксували за останню добу у Харківській області – 595, у Києві – 383 та Житомирській області – 308.

Приріст у регіонах: 

  • Вінницька область — 8 418;
  • Волинська область — 10 986;
  • Дніпропетровська область — 11 108;
  • Донецька область — 7 133;
  • Житомирська область — 10 095;
  • Закарпатська область — 11 825;
  • Запорізька область — 6 483;
  • Івано-Франківська область — 16 766;
  • Кіровоградська область — 1 591;
  • м. Київ — 30 848;
  • Київська область — 12 924;
  • Львівська область — 25 103;
  • Луганська область — 2 467;
  • Миколаївська область — 5 865;
  • Одеська область — 19 079;
  • Полтавська область — 6 051;
  • Рівненська область — 16 034;
  • Сумська область — 9 104;
  • Тернопільська область — 17 503;
  • Харківська область — 29 113;
  • Херсонська область — 2 570;
  • Хмельницька область — 11 035;
  • Чернівецька область — 17 866;
  • Черкаська область — 6 892;
  • Чернігівська область — 6 779.

Коронавірус в Україні 19 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус в Україні 18 жовтня

За статистикою, 18 жовтня зафіксували 5 231 випадок інфікування коронавірусом. За добу померло 90 пацієнтів, а загалом – 5 607. Одужало за час пандемії 125 337 хворих.

Найбільшу кількість хворих за добу виявили у Харківській області – 589, Києві – 453, Хмельницькій області – 338.

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