Коронавірус в Україні 19 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 19 жовтня в Україні виявили 4 766 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом у країні 303 638 хворіють на Covid-19.

За статистикою коронавірусу, за останню добу померли 66 українців, загалом – 5 673. Водночас за весь час пандемії одужали 123 407 пацієнтів, 1 112 – за останню добу.

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Найбільшу кількість випадків зафіксували за останню добу у Харківській області – 595, у Києві – 383 та Житомирській області – 308.

Приріст у регіонах:

Вінницька область — 8 418;

Волинська область — 10 986;

Дніпропетровська область — 11 108;

Донецька область — 7 133;

Житомирська область — 10 095;

Закарпатська область — 11 825;

Запорізька область — 6 483;

Івано-Франківська область — 16 766;

Кіровоградська область — 1 591;

м. Київ — 30 848;

Київська область — 12 924;

Львівська область — 25 103;

Луганська область — 2 467;

Миколаївська область — 5 865;

Одеська область — 19 079;

Полтавська область — 6 051;

Рівненська область — 16 034;

Сумська область — 9 104;

Тернопільська область — 17 503;

Харківська область — 29 113;

Херсонська область — 2 570;

Хмельницька область — 11 035;

Чернівецька область — 17 866;

Черкаська область — 6 892;

Чернігівська область — 6 779.

Коронавірус в Україні 18 жовтня

За статистикою, 18 жовтня зафіксували 5 231 випадок інфікування коронавірусом. За добу померло 90 пацієнтів, а загалом – 5 607. Одужало за час пандемії 125 337 хворих.

Найбільшу кількість хворих за добу виявили у Харківській області – 589, Києві – 453, Хмельницькій області – 338.