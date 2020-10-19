Коронавірус в Україні 19 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 19 жовтня в Україні виявили 4 766 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом у країні 303 638 хворіють на Covid-19.
За статистикою коронавірусу, за останню добу померли 66 українців, загалом – 5 673. Водночас за весь час пандемії одужали 123 407 пацієнтів, 1 112 – за останню добу.
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Найбільшу кількість випадків зафіксували за останню добу у Харківській області – 595, у Києві – 383 та Житомирській області – 308.
Приріст у регіонах:
- Вінницька область — 8 418;
- Волинська область — 10 986;
- Дніпропетровська область — 11 108;
- Донецька область — 7 133;
- Житомирська область — 10 095;
- Закарпатська область — 11 825;
- Запорізька область — 6 483;
- Івано-Франківська область — 16 766;
- Кіровоградська область — 1 591;
- м. Київ — 30 848;
- Київська область — 12 924;
- Львівська область — 25 103;
- Луганська область — 2 467;
- Миколаївська область — 5 865;
- Одеська область — 19 079;
- Полтавська область — 6 051;
- Рівненська область — 16 034;
- Сумська область — 9 104;
- Тернопільська область — 17 503;
- Харківська область — 29 113;
- Херсонська область — 2 570;
- Хмельницька область — 11 035;
- Чернівецька область — 17 866;
- Черкаська область — 6 892;
- Чернігівська область — 6 779.
Коронавірус в Україні 18 жовтня
За статистикою, 18 жовтня зафіксували 5 231 випадок інфікування коронавірусом. За добу померло 90 пацієнтів, а загалом – 5 607. Одужало за час пандемії 125 337 хворих.
Найбільшу кількість хворих за добу виявили у Харківській області – 589, Києві – 453, Хмельницькій області – 338.