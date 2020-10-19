У Києві спостерігається негативна динаміка розповсюдження коронавірусу в навчальних закладах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Динаміка розповсюдження вірусу в навчальних закладах, на жаль, негативна, – сказав міський голова.

Він зазначив, що нині в місті закриті на карантин 9 шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. По три школи в Печерському та Оболонському районах. Та по одній – у Подільському, Дарницькому і Святошинському районах.

– Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 621 клас у 189-ти школах, – повідомив Кличко.

Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 605. Також хворіють 485 педагогів.

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У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 92 групи у 79-ти садках.

Коронавірус у Києві

19 жовтня у Києві зафіксували 385 нових випадків зараження Covid-19. Загалом у столиці 30 848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі – 88, у Печерському – 58 та в Дніпровському районі – 54.