У Києві спостерігається негативна динаміка розповсюдження коронавірусу в навчальних закладах.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
– Динаміка розповсюдження вірусу в навчальних закладах, на жаль, негативна, – сказав міський голова.
Він зазначив, що нині в місті закриті на карантин 9 шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. По три школи в Печерському та Оболонському районах. Та по одній – у Подільському, Дарницькому і Святошинському районах.
– Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 621 клас у 189-ти школах, – повідомив Кличко.
Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 605. Також хворіють 485 педагогів.
Читайте: Чи підуть діти в школи з листопада
У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 92 групи у 79-ти садках.
Коронавірус у Києві
19 жовтня у Києві зафіксували 385 нових випадків зараження Covid-19. Загалом у столиці 30 848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі – 88, у Печерському – 58 та в Дніпровському районі – 54.