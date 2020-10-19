Авіакатастрофа МАУ: Іран виплатить однакові компенсації усім родинам загиблих

Іран візьме на себе всю відповідальність за авіакатастрофу МАУ в Тегерані та забезпечить однакові компенсації усім родинам загиблих.

Про це заявив заступник голови МЗС України Євгеній Єнін після зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом.

– Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака сприятиме нормалізації співробітництва з Іраном в усіх сферах, – наголосив Єнін.

Під час зустрічі сторони обговорили наслідки агресії Росії проти України, зокрема мілітаризацію в Азово-Чорноморському регіоні та критичну ситуацію з порушенням прав українських громадян на територію анексованого Криму.

Очільник МЗС Ірану запевнив, що не допустить впливів жодної сторонньої країни на стосунки з Україною.

Катастрофа літака МАУ в Тегерані

Літак авіакомпанії Міжнародні авіалінії України розбився 8 січня 2020 року, незадовго після вильоту з Тегерана, столиці Ірану.

Вже через декілька днів іранська влада визнала, що український літак збили військові.

На борту літака перебувало 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих 11 громадян України, 82 громадяни Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, 3 громадяни ФРН і 3 громадяни Великої Британії.