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Факти / Україна

Більше 70 тис. грн: скільки заробив міністр охорони здоров’я за вересень

У вересні 2020 року міністру охорони здоров’я Максиму Степанову нарахували зарплату у розмірі 75 691 грн.

Про це йдеться у відповіді Фактам ICTV Міністерством охорони здоров’я.

Крім посадового окладу до загальної суми виплати увійшли надбавки за:

  • роботу з таємними документами;
  • надбавку як державному експерту з питань таємниць;
  • відпускні;
  • збереження заробітної плати за дні службового відрядження.

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Таким чином загальні нараховані виплати міністру охорони здоров’я перевищили зарплату прем’єр-міністра Дениса Шмигаля (55 809 грн).

В МОЗ не уточнили, яку суму отримав Степанов після відрахування податків.

Скільки заробив міністр внутрішніх справ

За вересень 2020 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заробив 55 030 грн.

Цю суму склав посадовий оклад очільника МВС, надбавка за роботу з документами, що становлять державну таємницю та перерахунок у зв’язку з перевищенням максимального розміру заробітної плати.

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