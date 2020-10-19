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Факти / Україна / Суспільство

Чи підуть діти в школи з листопада

Дитячі сади і початкову школу з листопада закривати не будуть навіть за найгіршим сценарієм. Це погодили з Міністерством освіти і науки та МОЗ.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак.

Він вважає, що діти не можуть займатися дистанційно.

– Діти не можуть займатися дистанційно – у них ще немає самосвідомості такого рівня, щоб вони могли самоорганізуватися. Ці дві ланки повинні працювати, – заявив він.

За словами нардепа, діти повернуться до школи, якщо епідситуація дозволятиме. В іншому випадку – вони будуть тимчасово переведені на дистанційне навчання.

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Такою буде рекомендація уряду, а далі – рішення за місцевою владою.

Осінні канікули в Україні

Міністерство освіти України дало рекомендації щодо встановлення дат осінніх канікул у 2020 році.

Осінні канікули в школах у 2020 році триватимуть з 15 до 30 жовтня.

За словами в. о. міністра освіти Сергія Шкарлета, ці рекомендації стосуватимуться всіх карантинних зон.

Джерело: РБК-Україна

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