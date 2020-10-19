19 жовтня у народі називали день святого Фоми. Також цей день отримав назву день Фоми, Фома Хлєбніков, Фома безвірний або Фома невірний. Фома – один з 12 учнів Ісуса Христа.

Саме у день Фоми народ переглядав запаси на зиму. Якщо льохи були повні, говорили – радий Фома, що великі засіки.

Також 19 жовтня православні християни вшановують пам’ять покровителя болгар святого Івана Рильського. Католики цього дня шанують пам’ять святого монаха Петра Алькантарійського.

Іменини цього дня у Архипа, Макара, Івана, Никанора, Клавдії та Фоми.

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Міжнародний день кредитних спілок

У третій четвер жовтня, що цього року припадає на 19 жовтня, відзначають Міжнародний День кредитних спілок. Це свято у світі відзначається з 1948 року.

Традиції і прикмети на 19 жовтня

дим стоїть стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться по землі, то буде дощ;

якщо ранок туманний та похмурий, то день буде погожим;

ранкове небо жовтого кольору – до опадів.

Що не можна робити сьогодні 18 жовтня

сваритися з близькими та дітьми;

не можна на Фому обманювати.

Календар на 2020 рік

Щороку, згідно з календарем церковних свят 2020, православні християни відзначають десятки пам’ятних дат.

Усі свята православного календаря можна поділити на два типи: рухомі та нерухомі.

Оскільки головним святом є Великдень, саме від цього дня і залежать усі інші перехідні дати.