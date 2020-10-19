Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що його дружина і син хворіють на коронавірус. Водночас тест на Covid-19 самого Гройсмана поки показав негативний результат.
Про це він повідомив під час відеозвернення у Facebook 19 жовтня.
– Щоб нікого не наражати на небезпеку, я зобов’язаний дотримуватись режиму самоізоляції, тому скасував усі свої зустрічі, робочі поїздки, – уточнив Гройсман.
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Він також повідомив, що його близькі хворіють з минулого тижня.
Коронавірус у Порошенка
29 вересня стало відомо, що на коронавірус захворів Петро Порошенко.
П’ятого президента і нардепа від фракції Європейська солідарність госпіталізували до лікарні.
12 жовтня його виписали зі стаціонару, 13 жовтня він записав відеозвернення, у якому розповів, що поборов вірус.