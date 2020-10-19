Експрес-тест виявився негативним: чому від коронавірусу помер 8-річний хлопчик

На Івано-Франківщині 19 жовтня від коронавірусу помер 8-річний вихованець школи-інтернату в Печеніжині.

Михайлик навчався у другому класі. Місцеві медики підтвердили, що хлопчик часто хворів, однак під час планового медогляду жодних проблем виявлено не було.

За словами директора школи-інтернату, у Михайлика різко підвищилася температура ввечері 15 жовтня.

– Ми одразу викликали швидку. Діяли згідно з протоколом. Коли йому зробили експрес-тест на коронавірус, результат виявився негативним.

Вже за декілька годин Михайлику встановили діагноз – блискавична форма запалення легень. Covid-19 підтвердився лише після проведення ПЛР-тесту.

– У дитини було багато супутніх захворювань. Крім того, хлопець мав проблеми із дихальними шляхами. Минулого року він у нас лежав з важкою формою пневмонії. Висновок патологоанатома – двостороння пневмонія, – розповів головний лікар Коломийської Центральної районної лікарні Андрій Кошкін.

У Михайлика залишилися мама, тато і дві сестри. Для того, щоб довезти хлопчика до школи, щопонеділка батьки вставали о п’ятій ранку, щоб сісти на приміський поїзд, а потім – на автобус до Печеніжина.

Де саме дитина могла підхопити коронавірус, наразі невідомо. Також вирішуватиметься питання, чи потрібно проводити тестування усіх вихованців школи-інтернату.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 19 жовтня, коронавірус в Україні виявили вже у 303 638 громадян.

За минулу добу додалося 4 766 випадків.

З початку карантину від коронавірусу вилікувалися 123 407 українців.