Коронавірус забрав життя ще однієї української дитини.

Восьмирічного хлопчика госпіталізували до лікарні в Івано-Франківській області 15 жовтня. Він перебував у дуже важкому стані, мав супутні захворювання.

– Його відразу ж відправили до відділення реанімації, він був підключений до апарату ШВЛ. У п’ятницю, 17 жовтня, був зроблений ПЛР – підтверджено коронавірус, – повідомив під час брифінгу 19 жовтня очільник МОЗ Максим Степанов.

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Попри зусилля лікарів, життя хлопчика не вдалося врятувати.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 19 жовтня, в країні 303 638 громадян хворіють на Covid-19.

В Україні не поліпшується епідситуація, добовий приріст – 4 766 нових хворих.

За час пандемії вірус забрав життя 5 673 громадян, одужати вдалося 123 407 пацієнтам.