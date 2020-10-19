PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Госпіталізували одразу до реанімації: в Україні від Covid-19 померла дитина

Коронавірус забрав життя ще однієї української дитини.

Восьмирічного хлопчика госпіталізували до лікарні в Івано-Франківській області 15 жовтня. Він перебував у дуже важкому стані, мав супутні захворювання.

– Його відразу ж відправили до відділення реанімації, він був підключений до апарату ШВЛ. У п’ятницю, 17 жовтня, був зроблений ПЛР – підтверджено коронавірус, – повідомив під час брифінгу 19 жовтня очільник МОЗ Максим Степанов.

Читайте: Дружина і син Гройсмана захворіли на коронавірус

Попри зусилля лікарів, життя хлопчика не вдалося врятувати.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 19 жовтня, в країні 303 638 громадян хворіють на Covid-19.

В Україні не поліпшується епідситуація, добовий приріст – 4 766 нових хворих.

За час пандемії вірус забрав життя 5 673 громадян, одужати вдалося 123 407 пацієнтам.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка