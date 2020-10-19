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Факти / Україна / Політика

Хто з нардепів вирішив балотуватися на місцевих виборах (СПИСОК)

56 чинних народних депутатів балотуються у мери міст та у місцеві ради різних рівнів.

Найбільше бажаючих стати депутатом обласної ради – 36 осіб, до міських рад 18, а до районних – лише чотири, повідомляє Громадська мережа Опора.

Ніхто з нардепів не бажає стати депутатом сільської чи селищної ради. 15 народних обранців вирішили поборотись за посаду міського голови.

Члени партій:

  • За майбутнє – 20 осіб;
  • Опозиційна платформа – За життя – 9 осіб;
  • Слуга народу – 7 осіб;
  • Довіра – 5 осіб;
  • Європейська Солідарність – 5 осіб;
  • Батьківщина – 4 особи;
  • Голос – 4 особи;
  • не входять до фракцій – 4 особи.

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Кандидати у міські голови

  • Зіновій Андрійович (Слуги народу) – Надвірна;
  • Руслан Требушкін (позафракційний) – Покровськ;
  • Володимир Крейденко (Слуга народу) – Мелітополь;
  • Микола Бабенко (Довіра) – Біла Церква;
  • Антон Поляков (За майбутнє) – Чернігів;
  • Тетяна Рябуха (Слуга народу) – Суми;
  • Ігор Колихаєв (За майбутнє) – Херсон;
  • Олександра Устінова (Голос) – Вінниця;
  • Олег Синютка (Європейська Солідарність) – Львів;
  • Ярослав Руцишин (Голос) – Львів;
  • Микола Скорик (Опозиційна платформа – За життя) – Одеса;
  • Олександр Фельдман (Опозиційна платформа – За життя) – Харьків;
  • Ірина Верещук (Слуга народу) – Київ;
  • Олексій Кучеренко (Батьківщина) – Київ;
  • Сергій Шахов (Довіра) – Київ.

Кандидати у обласні ради

  • Мейдич Олег Леонідович (Батьківщина) – Вінницька обласна рада;
  • Юрчишин Петро Васильович (За майбутнє) – Вінницька обласна рада;
  • Кісільов Ігор Петрович (Опозиційна платформа – За життя) – Вінницька обласна рада;
  • Палиця Ігор Петрович (За майбутнє) Волинська обласна рада;
  • Івахів Степан Петрович (За майбутнє) Волинська обласна рада;
  • Констанкевич Ірина Мирославівна (За майбутнє) – Волинська обласна рада;
  • Гузь Ігор Володимирович (За майбутнє) – Волинська обласна рада;
  • Забродський Михайло Віталійович (Європейська Солідарність) – Дніпропетровська обласна рада;
  • Лабунська Анжеліка Вікторівна (Батьківщина) – Житомирська обласна рада;
  • Павленко Юрій Олексійович (Опозиційна платформа – За життя)- Житомирська обласна рада;
  • Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (Європейська Солідарність) – Закарпатська обласна рада;
  • Кальцев Володимир Федорович (Опозиційна платформа – За життя) – Запорізька обласна рада;
  • Сюмар Вікторія Петрівна (Європейська Солідарність) – Київська обласна рада;
  • Дубінський Олександр Анатолійович (Слуга народу) – Київська обласна рада;
  • Ларін Сергій Миколайович (Опозиційна платформа – За життя) – Кіровоградська обласна рада
  • Цимбалюк Михайло Михайлович (Батьківщина) – Львівська обласна рада;
  • Батенко Тарас Іванович (За майбутнє) – Львівська обласна рада;
  • Дубневич Ярослав Васильович (За майбутнє) – Львівська обласна рада;
  • Загородній Юрій Іванович (Опозиційна платформа – За життя) – Миколаївська обласна рада;
  • Гончаренко Олексій Олексійович (Європейська Солідарність) – Одеська обласна рада;
  • Кіссе Антон Іванович (Наш край) – Одеська обласна рада;
  • Рабінович Вадим Зіновійович (Опозиційна платформа – За життя) – Одеська обласна рада;
  • Колебошин Сергій Валерійович (Слуга народу) – Одеська обласна рада;
  • Кулініч Олег Іванович (Довіра) – Полтавська обласна рада;
  • Шаповалов Юрій Анатолійович (За майбутнє) – Полтавська обласна рада;
  • Молоток Ігор Федорович (За майбутнє) – Сумська обласна рада;
  • Деркач Андрій Леонідович (Наш край) – Сумська обласна рада;
  • Люшняк Микола Володимирович (Довіра) – Тернопільська обласна рада;
  • Чайківський Іван Адамович (За майбутнє) – Тернопільська обласна рада;
  • Світлична Юлія Олександрівна (Блок Світличної Разом!) – Харківська обласна рада;
  • Герега Олександр Володимирович (За конкретні справи) – Хмельницька обласна рада;
  • Лабазюк Сергій Петрович (За майбутнє) – Хмельницька обласна рада;
  • Мандзій Сергій Володимирович (Слуга народу) – Хмельницька обласна рада;
  • Яценко Антон Володимирович (За майбутнє) – Черкаська обласна рада;
  • Рудик Сергій Ярославович (Команда Сергія Рудика. Час змін!) – Черкаська обласна рада;
  • Приходько Борис Вікторович (Наш край) – Чернігівська обласна рада.

Кандидати до районних рад

  • Сергій Мінько (За майбутнє) – Мелітопольська районна рада;
  • Оксана Савчук (позафракційна) – Івано-Франківська районна рада;
  • Анатолій Урбанський (За майбутнє)  – Ізмаїльська районна рада;
  • Олексій Гончаренко (Європейська Солідарність) до Подільської районної ради;

Кандидати до міських рад

  • Гузь Ігор Володимирович (За майбутнє) – Нововолинська міська рада;
  • Урбанський Анатолій Ігорович (За майбутнє) – Ренійська міська громада;
  • Мороз Володимир Вікторович (Опозиційна платформа – За життя) – Курахівська міська громада;
  • Констанкевич Ірина Мирославівна (За майбутнє) – Камінь-Каширська міська громада;
  • Бондар Віктор Васильович (За майбутнє) – Старокостянтинівська міська громада;
  • Яценко Антон Володимирович (За майбутнє) – Уманська міська громада;
  • Мінько Сергій Анатолійович (Команда Сергія Мінька) – Мелітопольська міська громада;
  • Бабенко Микола Вікторович (Біла Церква разом) – Білоцерківська міська громада;
  • Палиця Ігор Петрович (За майбутнє) – Луцька міська громада;
  • Чайківський Іван Адамович (За майбутнє) – Тернопільська міська громада;
  • Рудик Сергій Ярославович (Команда Сергія Рудика. Час змін!) – Черкаська міська громада;
  • Юрчишин Петро Васильович (За майбутнє) – Вінницька міська громада;
  • Кальцев Володимир Федорович (Опозиційна платформа – За життя) – Запорізька міська громада;
  • Скорик Микола Леонідович (Опозиційна платформа – За життя) – Одеська міська громада;
  • Світлична Юлія Олександрівна (Блок Світличної Разом!) – Харківська міська громада;
  • Фельдман Олександр Борисович (Опозиційна платформа – За життя) – Харківська міська громада;
  • Кучеренко Олексій Юрійович (Батьківщина) – Київ;
  • Шахов Сергій Володимирович (Наш край) – Київ.

Місцеві вибори 2020

Місцеві вибори 2020 пройдуть в Україні 25 жовтня.

Обиратимуть депутатів районних та сільських рад, а також селищних голів.

Вибори у Криму і на окремих територіях Донецької та Луганської областей проводитися не будуть.

Джерело: Опора

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