Хто з нардепів вирішив балотуватися на місцевих виборах (СПИСОК)

56 чинних народних депутатів балотуються у мери міст та у місцеві ради різних рівнів.
Найбільше бажаючих стати депутатом обласної ради – 36 осіб, до міських рад 18, а до районних – лише чотири, повідомляє Громадська мережа Опора.
Ніхто з нардепів не бажає стати депутатом сільської чи селищної ради. 15 народних обранців вирішили поборотись за посаду міського голови.
Члени партій:
- За майбутнє – 20 осіб;
- Опозиційна платформа – За життя – 9 осіб;
- Слуга народу – 7 осіб;
- Довіра – 5 осіб;
- Європейська Солідарність – 5 осіб;
- Батьківщина – 4 особи;
- Голос – 4 особи;
- не входять до фракцій – 4 особи.
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Кандидати у міські голови
- Зіновій Андрійович (Слуги народу) – Надвірна;
- Руслан Требушкін (позафракційний) – Покровськ;
- Володимир Крейденко (Слуга народу) – Мелітополь;
- Микола Бабенко (Довіра) – Біла Церква;
- Антон Поляков (За майбутнє) – Чернігів;
- Тетяна Рябуха (Слуга народу) – Суми;
- Ігор Колихаєв (За майбутнє) – Херсон;
- Олександра Устінова (Голос) – Вінниця;
- Олег Синютка (Європейська Солідарність) – Львів;
- Ярослав Руцишин (Голос) – Львів;
- Микола Скорик (Опозиційна платформа – За життя) – Одеса;
- Олександр Фельдман (Опозиційна платформа – За життя) – Харьків;
- Ірина Верещук (Слуга народу) – Київ;
- Олексій Кучеренко (Батьківщина) – Київ;
- Сергій Шахов (Довіра) – Київ.
Кандидати у обласні ради
- Мейдич Олег Леонідович (Батьківщина) – Вінницька обласна рада;
- Юрчишин Петро Васильович (За майбутнє) – Вінницька обласна рада;
- Кісільов Ігор Петрович (Опозиційна платформа – За життя) – Вінницька обласна рада;
- Палиця Ігор Петрович (За майбутнє) Волинська обласна рада;
- Івахів Степан Петрович (За майбутнє) Волинська обласна рада;
- Констанкевич Ірина Мирославівна (За майбутнє) – Волинська обласна рада;
- Гузь Ігор Володимирович (За майбутнє) – Волинська обласна рада;
- Забродський Михайло Віталійович (Європейська Солідарність) – Дніпропетровська обласна рада;
- Лабунська Анжеліка Вікторівна (Батьківщина) – Житомирська обласна рада;
- Павленко Юрій Олексійович (Опозиційна платформа – За життя)- Житомирська обласна рада;
- Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (Європейська Солідарність) – Закарпатська обласна рада;
- Кальцев Володимир Федорович (Опозиційна платформа – За життя) – Запорізька обласна рада;
- Сюмар Вікторія Петрівна (Європейська Солідарність) – Київська обласна рада;
- Дубінський Олександр Анатолійович (Слуга народу) – Київська обласна рада;
- Ларін Сергій Миколайович (Опозиційна платформа – За життя) – Кіровоградська обласна рада
- Цимбалюк Михайло Михайлович (Батьківщина) – Львівська обласна рада;
- Батенко Тарас Іванович (За майбутнє) – Львівська обласна рада;
- Дубневич Ярослав Васильович (За майбутнє) – Львівська обласна рада;
- Загородній Юрій Іванович (Опозиційна платформа – За життя) – Миколаївська обласна рада;
- Гончаренко Олексій Олексійович (Європейська Солідарність) – Одеська обласна рада;
- Кіссе Антон Іванович (Наш край) – Одеська обласна рада;
- Рабінович Вадим Зіновійович (Опозиційна платформа – За життя) – Одеська обласна рада;
- Колебошин Сергій Валерійович (Слуга народу) – Одеська обласна рада;
- Кулініч Олег Іванович (Довіра) – Полтавська обласна рада;
- Шаповалов Юрій Анатолійович (За майбутнє) – Полтавська обласна рада;
- Молоток Ігор Федорович (За майбутнє) – Сумська обласна рада;
- Деркач Андрій Леонідович (Наш край) – Сумська обласна рада;
- Люшняк Микола Володимирович (Довіра) – Тернопільська обласна рада;
- Чайківський Іван Адамович (За майбутнє) – Тернопільська обласна рада;
- Світлична Юлія Олександрівна (Блок Світличної Разом!) – Харківська обласна рада;
- Герега Олександр Володимирович (За конкретні справи) – Хмельницька обласна рада;
- Лабазюк Сергій Петрович (За майбутнє) – Хмельницька обласна рада;
- Мандзій Сергій Володимирович (Слуга народу) – Хмельницька обласна рада;
- Яценко Антон Володимирович (За майбутнє) – Черкаська обласна рада;
- Рудик Сергій Ярославович (Команда Сергія Рудика. Час змін!) – Черкаська обласна рада;
- Приходько Борис Вікторович (Наш край) – Чернігівська обласна рада.
Кандидати до районних рад
- Сергій Мінько (За майбутнє) – Мелітопольська районна рада;
- Оксана Савчук (позафракційна) – Івано-Франківська районна рада;
- Анатолій Урбанський (За майбутнє) – Ізмаїльська районна рада;
- Олексій Гончаренко (Європейська Солідарність) до Подільської районної ради;
Кандидати до міських рад
- Гузь Ігор Володимирович (За майбутнє) – Нововолинська міська рада;
- Урбанський Анатолій Ігорович (За майбутнє) – Ренійська міська громада;
- Мороз Володимир Вікторович (Опозиційна платформа – За життя) – Курахівська міська громада;
- Констанкевич Ірина Мирославівна (За майбутнє) – Камінь-Каширська міська громада;
- Бондар Віктор Васильович (За майбутнє) – Старокостянтинівська міська громада;
- Яценко Антон Володимирович (За майбутнє) – Уманська міська громада;
- Мінько Сергій Анатолійович (Команда Сергія Мінька) – Мелітопольська міська громада;
- Бабенко Микола Вікторович (Біла Церква разом) – Білоцерківська міська громада;
- Палиця Ігор Петрович (За майбутнє) – Луцька міська громада;
- Чайківський Іван Адамович (За майбутнє) – Тернопільська міська громада;
- Рудик Сергій Ярославович (Команда Сергія Рудика. Час змін!) – Черкаська міська громада;
- Юрчишин Петро Васильович (За майбутнє) – Вінницька міська громада;
- Кальцев Володимир Федорович (Опозиційна платформа – За життя) – Запорізька міська громада;
- Скорик Микола Леонідович (Опозиційна платформа – За життя) – Одеська міська громада;
- Світлична Юлія Олександрівна (Блок Світличної Разом!) – Харківська міська громада;
- Фельдман Олександр Борисович (Опозиційна платформа – За життя) – Харківська міська громада;
- Кучеренко Олексій Юрійович (Батьківщина) – Київ;
- Шахов Сергій Володимирович (Наш край) – Київ.
Місцеві вибори 2020
Місцеві вибори 2020 пройдуть в Україні 25 жовтня.
Обиратимуть депутатів районних та сільських рад, а також селищних голів.
Вибори у Криму і на окремих територіях Донецької та Луганської областей проводитися не будуть.
Джерело: Опора