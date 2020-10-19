Хто з нардепів вирішив балотуватися на місцевих виборах (СПИСОК)

56 чинних народних депутатів балотуються у мери міст та у місцеві ради різних рівнів.

Найбільше бажаючих стати депутатом обласної ради – 36 осіб, до міських рад 18, а до районних – лише чотири, повідомляє Громадська мережа Опора.

Ніхто з нардепів не бажає стати депутатом сільської чи селищної ради. 15 народних обранців вирішили поборотись за посаду міського голови.

Члени партій:

За майбутнє – 20 осіб;

Опозиційна платформа – За життя – 9 осіб;

Слуга народу – 7 осіб;

Довіра – 5 осіб;

Європейська Солідарність – 5 осіб;

Батьківщина – 4 особи;

Голос – 4 особи;

не входять до фракцій – 4 особи.

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Кандидати у міські голови

Зіновій Андрійович (Слуги народу) – Надвірна;

Руслан Требушкін (позафракційний) – Покровськ;

Володимир Крейденко (Слуга народу) – Мелітополь;

Микола Бабенко (Довіра) – Біла Церква;

Антон Поляков (За майбутнє) – Чернігів;

Тетяна Рябуха (Слуга народу) – Суми;

Ігор Колихаєв (За майбутнє) – Херсон;

Олександра Устінова (Голос) – Вінниця;

Олег Синютка (Європейська Солідарність) – Львів;

Ярослав Руцишин (Голос) – Львів;

Микола Скорик (Опозиційна платформа – За життя) – Одеса;

Олександр Фельдман (Опозиційна платформа – За життя) – Харьків;

Ірина Верещук (Слуга народу) – Київ;

Олексій Кучеренко (Батьківщина) – Київ;

Сергій Шахов (Довіра) – Київ.

Кандидати у обласні ради

Мейдич Олег Леонідович (Батьківщина) – Вінницька обласна рада;

Юрчишин Петро Васильович (За майбутнє) – Вінницька обласна рада;

Кісільов Ігор Петрович (Опозиційна платформа – За життя) – Вінницька обласна рада;

Палиця Ігор Петрович (За майбутнє) Волинська обласна рада;

Івахів Степан Петрович (За майбутнє) Волинська обласна рада;

Констанкевич Ірина Мирославівна (За майбутнє) – Волинська обласна рада;

Гузь Ігор Володимирович (За майбутнє) – Волинська обласна рада;

Забродський Михайло Віталійович (Європейська Солідарність) – Дніпропетровська обласна рада;

Лабунська Анжеліка Вікторівна (Батьківщина) – Житомирська обласна рада;

Павленко Юрій Олексійович (Опозиційна платформа – За життя)- Житомирська обласна рада;

Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (Європейська Солідарність) – Закарпатська обласна рада;

Кальцев Володимир Федорович (Опозиційна платформа – За життя) – Запорізька обласна рада;

Сюмар Вікторія Петрівна (Європейська Солідарність) – Київська обласна рада;

Дубінський Олександр Анатолійович (Слуга народу) – Київська обласна рада;

Ларін Сергій Миколайович (Опозиційна платформа – За життя) – Кіровоградська обласна рада

Цимбалюк Михайло Михайлович (Батьківщина) – Львівська обласна рада;

Батенко Тарас Іванович (За майбутнє) – Львівська обласна рада;

Дубневич Ярослав Васильович (За майбутнє) – Львівська обласна рада;

Загородній Юрій Іванович (Опозиційна платформа – За життя) – Миколаївська обласна рада;

Гончаренко Олексій Олексійович (Європейська Солідарність) – Одеська обласна рада;

Кіссе Антон Іванович (Наш край) – Одеська обласна рада;

Рабінович Вадим Зіновійович (Опозиційна платформа – За життя) – Одеська обласна рада;

Колебошин Сергій Валерійович (Слуга народу) – Одеська обласна рада;

Кулініч Олег Іванович (Довіра) – Полтавська обласна рада;

Шаповалов Юрій Анатолійович (За майбутнє) – Полтавська обласна рада;

Молоток Ігор Федорович (За майбутнє) – Сумська обласна рада;

Деркач Андрій Леонідович (Наш край) – Сумська обласна рада;

Люшняк Микола Володимирович (Довіра) – Тернопільська обласна рада;

Чайківський Іван Адамович (За майбутнє) – Тернопільська обласна рада;

Світлична Юлія Олександрівна (Блок Світличної Разом!) – Харківська обласна рада;

Герега Олександр Володимирович (За конкретні справи) – Хмельницька обласна рада;

Лабазюк Сергій Петрович (За майбутнє) – Хмельницька обласна рада;

Мандзій Сергій Володимирович (Слуга народу) – Хмельницька обласна рада;

Яценко Антон Володимирович (За майбутнє) – Черкаська обласна рада;

Рудик Сергій Ярославович (Команда Сергія Рудика. Час змін!) – Черкаська обласна рада;

Приходько Борис Вікторович (Наш край) – Чернігівська обласна рада.

Кандидати до районних рад

Сергій Мінько (За майбутнє) – Мелітопольська районна рада;

Оксана Савчук (позафракційна) – Івано-Франківська районна рада;

Анатолій Урбанський (За майбутнє) – Ізмаїльська районна рада;

Олексій Гончаренко (Європейська Солідарність) до Подільської районної ради;

Кандидати до міських рад

Гузь Ігор Володимирович (За майбутнє) – Нововолинська міська рада;

Урбанський Анатолій Ігорович (За майбутнє) – Ренійська міська громада;

Мороз Володимир Вікторович (Опозиційна платформа – За життя) – Курахівська міська громада;

Констанкевич Ірина Мирославівна (За майбутнє) – Камінь-Каширська міська громада;

Бондар Віктор Васильович (За майбутнє) – Старокостянтинівська міська громада;

Яценко Антон Володимирович (За майбутнє) – Уманська міська громада;

Мінько Сергій Анатолійович (Команда Сергія Мінька) – Мелітопольська міська громада;

Бабенко Микола Вікторович (Біла Церква разом) – Білоцерківська міська громада;

Палиця Ігор Петрович (За майбутнє) – Луцька міська громада;

Чайківський Іван Адамович (За майбутнє) – Тернопільська міська громада;

Рудик Сергій Ярославович (Команда Сергія Рудика. Час змін!) – Черкаська міська громада;

Юрчишин Петро Васильович (За майбутнє) – Вінницька міська громада;

Кальцев Володимир Федорович (Опозиційна платформа – За життя) – Запорізька міська громада;

Скорик Микола Леонідович (Опозиційна платформа – За життя) – Одеська міська громада;

Світлична Юлія Олександрівна (Блок Світличної Разом!) – Харківська міська громада;

Фельдман Олександр Борисович (Опозиційна платформа – За життя) – Харківська міська громада;

Кучеренко Олексій Юрійович (Батьківщина) – Київ;

Шахов Сергій Володимирович (Наш край) – Київ.

Місцеві вибори 2020

Місцеві вибори 2020 пройдуть в Україні 25 жовтня.

Обиратимуть депутатів районних та сільських рад, а також селищних голів.

Вибори у Криму і на окремих територіях Донецької та Луганської областей проводитися не будуть.

Джерело: Опора