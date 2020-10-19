Міністерство освіти України дало рекомендації щодо встановлення дат осінніх канікул у 2020 році.

Епідемічна проблема Covid-19 внесла свої корективи в роботу всіх навчальних закладів України. Тому осінні канікули в школах у 2020 році триватимуть з 15 до 30 жовтня.

За словами в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, ці рекомендації стосуватимуться всіх карантинних зон.

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У Києві розпочати осінні канікули в школах пропонують з 21 жовтня. За парти школярі повинні повернутися 29 жовтня. Однак рішення залежатиме від епідеміологічної ситуації в місті.

Закладам професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти (незалежно від кольору карантинної території) Міносвіти рекомендує перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада.

Однак Сергій Шкарлет запевнив, що студентів не будуть примусово виселяти з гуртожитків на час канікул.

В офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від’їзду з гуртожитків (окрім дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентів з тимчасово окупованих територій, червоних карантинних зон та інших) із зобов’язанням адміністрацій ЗВО щодо збереження місця проживання студентів.