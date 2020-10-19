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Факти / Україна / Суспільство

Коли включать опалення в усьому Києві

Опалювальний сезон у Києві розпочався 16 жовтня.

За вихідні уже під’єднали школи, лікарні, садочки та інші установи соціальної інфраструктури, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Також тепло подали у майже половину житлових будинків столиці.

Читайте: 98% будинків у Києві готові до опалювального сезону

– Найбільше підключених будинків сьогодні – в Голосіївському, Дніпровському, Печерському та Святошинському районах, – заявив Кличко.

Друзі! Київ із п’ятниці, 16 жовтня, розпочав опалювальний сезон. Сьогодні тепло вже отримують соціальні об’єкти –…

Опубліковано Кличко – мер Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

На повний запуск централізованої системи опалення у столиці знадобиться тиждень.

Система опалення Києві має протяжність 2,7 тис. км, і налічує 12 тис. будинків, додав Кличко.

Опалюваний сезон в Україні

На 90% Україна готова до опалювального сезону. На ТЕС та ТЕЦ стабільні запаси палива та газу.

Уряд доручив головам ОДА, міністерствам та Нафтогазу негайно вирішити несправності на проблемних ТЕЦ.

Водночас через борги у 50 населених пунктах України опалювальний сезон почнеться пізніше, ніж зазвичай.

Джерело: Віталій Кличко

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