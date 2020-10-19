19 жовтня у Києві зафіксували 385 нових випадків зараження Covid-19.

Загалом у столиці 30 848 підтверджені випадки захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя 587 людей, за добу – 5 киян. Усього коронавірус подолали 10 709 мешканців Києва, а за добу – 13.

Захворіли за минулу добу:

250 жінок віком від 24 до 89 років;

175 чоловіків віком від 18 до 82 рокiв;

15 дівчаток від 2 до 16 років та 13 хлопчиків від 1 до 17 років.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: