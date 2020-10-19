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Факти / Україна / Суспільство

Населення України скоротилося до 41,7 млн

41 млн 724 тис. – така чисельність наявного населення України станом на 1 вересня 2020 року.

За даними Держстатистики, за січень-серпень вона зменшилася на 178,4 тис. громадян.

Зокрема, залишається суттєвим перевищення кількості померлих над живонародженими: на 100 померлих – 51 живонароджений.

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Померли за вісім місяців 378 315 українців, а народилося – 193 138.

Населення України

За прогнозами ООН, кількість населення України з урахуванням Криму до 2030 року скоротиться до 40,88 млн осіб, у 2040 ця цифра становитиме 38 млн, а у 2050 – 35,22 млн осіб.

У документі також подано прогноз до кінця століття, згідно з яким, до того часу на Землі проживатиме близько 11 млрд людей, а в Україні – лише 24,4 млн осіб.

Джерело: Держстат

Фото: Dreamstime

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