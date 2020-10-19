Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради зазначив, що повинна бути достатня кількість ліжок, забезпечених киснем, у лікарнях для хворих на коронавірус.

За даними уряду, в регіони для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях, де лікують українців з коронавірусною хворобою, було перераховано 571 млн грн. субвенцій.

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Окрім того, уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині. Проведена інвентаризація ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень Укрзалізниці. МОЗ розглядає використання цих ліжок в ургентних ситуаціях.

– Мене турбує високий показник завантаженості ліжок у медичних закладах. Цього місяця Національна служба здоров’я України законтрактувала додатково 23 лікарні. За умови зростання кількості хворих ми маємо бути впевнені, що є достатньо ліжок, забезпечених киснем,– зазначив Зеленський.

МОЗ зазначив, що проводить ліцензування підприємств, які виробляють необхідний кисень для забезпечення лікарень. Нині в Україні 15,5 тис. ліжок у лікарнях забезпечені киснем, майже 7,5 тис. – вільні.

Коронавірус в Україні

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна вже закупила препарат Ремдесивір, який використовують для лікування хворих на коронавірус пацієнтів. Зараз його транспортують до країни.

За його словами, за використання Ремдесивіра зменшується тривалість перебування хворого на коронавірус на стаціонарному лікуванні. Окрім того, зменшується також кількість летальних випадків.