Станом на 19 жовтня у Верховній Раді України зафіксували 60 підтверджених випадків коронавірусу.

Про це під час Погоджувальної ради у понеділок заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

– Станом на сьогодні хворіють або перехворіли 60 народних депутатів України, – повідомив Дмитро Разумков.

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За його словами, частина нардепів ще додатково перебуває на самоізоляції через контакт з хворими.

Карантин в Раді

30 вересня Рада пішла на карантин через спалах коронавірусу серед нардепів.

За оновлений проект порядку денного пленарного засідання Ради проголосували 278 народних депутатів.

Парламент скасував пленарні засідання 1 і 2 жовтня, у період з 5 до 9, з 12 до 16 жовтня він працював у комітетах.