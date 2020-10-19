PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Україна може повернути жорсткий карантин: Зеленський назвав критичну цифру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо добовий приріст інфікувань перетне позначку 9 тис. осіб

На його думку, критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом.

– Якщо матимемо більше 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин.

Держава не може щотижня збільшувати кількість ліжок і переводити медзаклади лише на лікування хворих з Covid-19, – наголосив президент.

Окрім того, уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині.

Проведена інвентаризація ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень Укрзалізниці. МОЗ розглядає використання цих ліжок в ургентних ситуаціях.

Прогноз МОЗ

У найгіршому випадку Міністерство охорони здоров’я прогнозує 35 тис. випадків захворювань на вірусні хвороби в Україні за добу. Сюди належать як коронавірус, так і грип.

Згідно з прогнозом, така кількість захворювань можлива в кінці жовтня-на початку листопада.

Джерело: Офіс президента

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх