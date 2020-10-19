Україна може повернути жорсткий карантин: Зеленський назвав критичну цифру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо добовий приріст інфікувань перетне позначку 9 тис. осіб

На його думку, критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом.

– Якщо матимемо більше 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин. Держава не може щотижня збільшувати кількість ліжок і переводити медзаклади лише на лікування хворих з Covid-19, – наголосив президент.

Окрім того, уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині.

Проведена інвентаризація ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень Укрзалізниці. МОЗ розглядає використання цих ліжок в ургентних ситуаціях.

Прогноз МОЗ

У найгіршому випадку Міністерство охорони здоров’я прогнозує 35 тис. випадків захворювань на вірусні хвороби в Україні за добу. Сюди належать як коронавірус, так і грип.

Згідно з прогнозом, така кількість захворювань можлива в кінці жовтня-на початку листопада.