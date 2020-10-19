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Факти / Україна / Суспільство

В Україні реєструють фавіпіравір – перший генерик проти коронавірусу

Державний експертний центр при МОЗ отримав документи на реєстрацію препарату фавіпіравір – ліки, які внесено до протоколу лікування коронавірусу в Україні.

– Препарат є першим українським генериком японського противірусного засобу авіган (фавіпіравір). Однак препарат не зареєстровано на території України, тому купити його було майже неможливо, – йдеться у повідомленні.

Купити фавіпіравір найближчим часом можна буде в будь-якій аптеці, а виробником стане українська фармацевтична компанія Мікрохім.

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Зазначається, що фавіпіравір не лише усуває прояви Covid-19, а й безпосередньо впливає на патогенез коронавірусу в організмі.

Препарат було внесено до протоколу лікування небезпечного вірусу у квітні. На початку жовтня Кабмін схвалив отримання додаткових партій фавіпіравіру як гуманітарної допомоги.

В Україні з’являться нові експрес-тести на коронавірус

17 жовтня головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що Україна очікує на появу нових експрес-тестів на Covid-19, які вже пройшли усі етапи перевірки ВООЗ та рекомендовані для масового тестування.

Достовірність нових тестів така ж, як і звичайних ПЛР-тестів, але головне – лікар зможе зробити тест відразу після госпіталізації пацієнта, протягом 15-30 хвилин та без лабораторних умов.

Джерело: Мікрохім

Фото: Dreamstime

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