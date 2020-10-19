До послаблення карантину не готовий жоден регіон

Cтаном на 19 жовтня в Україні не залишилося жодного регіону, який готовий до послаблення карантину. В червоний список потрапила остання область – Кіровоградська.

Так, у всіх регіонах України перевищений показник захворюваності коронавірусом. В середньому по країні він становить 192,7, норма – 40.

Найгірша ситуація в Сумській (343,5), Хмельницькій (325,2) та Харківській (307,6) областях. У Кіровоградській області цей показник становить 43,8, в Києві – 206,1.







Високий показник захворюваності: в Україні жоден регіон не може послабити карантин / 2 фотографии

Читайте: Кабмін продовжив карантин в Україні – нові правила

Також в Україні на 65,7% заповнені лікарняні ліжка для лікування хворих на Covid-19. У трьох областях цей відсоток перевищує 80% – Луганській (103,9%), Одеській (90,9%), Сумській (88,2%) і Донецькій (81,8%) областях.

В Україні оновили карантинне зонування. Київ залишився у помаранчевій зоні.

Нове карантинне зонування в Україні почало діяти з понеділка, 19 жовтня.

Рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до червоної зони віднесли такі міста: Івано-Франківськ, Полтаву, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.