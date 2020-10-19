Українська делегація прибула в Іран на переговори щодо збитого у січні над Тегераном українського літака МАУ. Україна хоче з’ясувати всі обставини катастрофи.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

– Наразі нашим завданням є з’ясувати всі обставини зазначеної трагедії: чи йдеться про людську помилку,

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Заступник міністра зазначив, що в Ірані на цих переговорах працюватимуть три робочі групи: авіаційні експерти, слідчі прокурори, а також військові.

Авіакатастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року одразу після вильоту з аеропорту Тегеран. Усі 167 пасажирів загинули. Через декілька днів іранська влада визнала причетність до катастрофи – літак збили військові.

Наприкінці липня чорні скриньки збитого літака відправили до Парижу для розшифрування.

У серпні Україна завершила перший етап переговорів з Іраном щодо виплат компенсації родичам загиблих у авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані.