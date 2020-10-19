За три роки бізнес вивів з України понад $22 млрд – ДПС

За три роки бізнес вивів з України $22,4 млрд, при цьому $5 млрд – на Кіпр, $4 млрд – в Нідерланди, $3 млрд – до Великобританії, $2 млрд – до Німеччини.

– Нещодавно у нас відбулася конференція щодо виконання плану BEPS. Ми запросили наших колег із відповідних органів Німеччини, Нідерландів, Великої Британії, Кіпру, Швейцарії, Австрії, Сполучених Штатів – тобто з країн, куди найбільше наші шановані люди вивели грошей. За три роки вони вивели $22 млрд. Ця тема заслуговує на увагу. Також майже $90 млрд на рік контрольованих операцій, – сказав глава Державної податкової служби Олексій Любченко.

За даними Державної податкової служби, $10 млрд із $22,4 млрд становлять дивіденди. Загалом із $22,4 млрд сплачено $0,63 млрд податку за середньою ставкою 2,8%.

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За словами глави відомства, механізм трансфертного ціноутворення (ТЦО) дозволить залишити в країні $30-40 млрд прибутку.

– Моя позиція – створити умови, коли країна трохи відпочине від нечесної гри, – сказав Любченко.

Махінації з ПДВ

23 вересня українські правоохоронці викрили схему ухилення від виплати податків на понад 260 млн грн.

Службові особи великих підприємств купували сільгосппродукти у підприємців та розраховувалися з ними готівкою. Ці операції відображалися у документах недостовірно.

Через це протягом 2018 та 2019 року вони сформували кредит з податку на додану вартість на понад 260 млн грн, ці гроші надалі були обготівковані.