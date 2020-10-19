За випробувальний термін Аваков довів свій професіоналізм – ЗМІ

Незаангажованість і професіоналізм Авакова роблять його головною опорою президента – ЗМІ.

Глава МВС України Арсен Аваков переріс випробувальний термін, призначений йому президентом, довівши свою ефективність та готовність забезпечувати тил глави держави. Про це йдеться в статті Аваков в полі воїн, або хто стоїть на сторожі безпеки України, опублікованій на сайті Gazeta.ua.

Нинішній міністр МВС давно переріс свій випробувальний термін і став одним з основних державних діячів. На сьогодні Арсен Аваков – не лише високоефективний менеджер свого відомства, а й опора і головний тил для президента Зеленського. Адже, відверто кажучи, Аваков – дійсно один з найбільш досвідчених і професійних урядовців.

Незважаючи на шквал критики, він з року в рік продовжує якісно робити свою роботу і, більш того, він робить її так, що на сьогодні альтернативи йому просто немає, – йдеться в статті.

Автор зазначає, що глава МВС рівновіддалений від політичних сил, що ніяк не применшує його впливу і політичної ваги, а в питанні виборів міністр стоїть на позиції повного дотримання закону при абсолютній незалежності правоохоронців.

Під час двох масштабних виборчих кампаній 2019 року саме Арсен Аваков став гарантом чесного результату голосування. Чи не вперше в історії незалежної України МВС, на відміну від інших силових структур, не підтримало провладного кандидата в президенти і не зробило преференцій його опонентові, – йдеться в статті.

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У період початку епідемії COVID-19 і локдауну міністр проявив себе як справжній антикризовий менеджер, що значно вплинуло на успішність прийнятих Кабміном заходів.

Попередній Кабмін протримався півроку, а нинішній склад міністрів вже перетнув цю тимчасову позначку, хоч і з перемінним успіхом. Загалом, сьогодні можна сказати, що ЗЕ-команда нарешті сформувалася і усталилася. В ОП відбулося чітке зонування за сферами відповідальності, що призвело до фактичного закінчення воєн за вплив. Як бачимо – коли всі зайняті реальною роботою, то і лаятися між собою нема коли. Тут Зеленському варто віддати належне – зрештою йому вдалося налагодити роботу, незважаючи на складну економічну ситуацію в країні і світі, – підкреслюється в публікації.

Раніше ми писали про те, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на заяву Вітольда Фокіна.