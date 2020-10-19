Зеленський запропонував залучити релігійні організації до ТКГ

Представники релігійних організацій України можуть бути залучені до Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

На його думку, допомога в гуманітарному секторі може стати пріоритетним завданням для підтримки процесу роботи ТКГ.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій схвально відреагувала на президентську ініціативу.

Україна передала в ТКГ список полонених

15 жовтня українська сторона передала в Тристоронню контактну групу (ТКГ) список з чотирьох категорій утримуваних осіб, чим засвідчила готовність до проведення чергового обміну полоненими.

Станом на вечір 19 жовтня представники так званих ЛНР і ДНР аналогічних списків не надали.