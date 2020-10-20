Станом на 20 жовтня коронавірус підтвердили у 309 107 осіб, а за добу виявили 5 469 нових випадків коронавірусної хвороби.
В Україні з кожним днем збільшується кількість нових хворих на коронавірус. У зв’язку з цим, міністр охорони здоров’я Максим Степанов представив план дій у разі погіршення ситуації з хворобою.
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За цим планом епідеміологічну ситуацію поділять на 4 рівні небезпеки.
- Нині ми знаходимося на першому рівні небезпеки з 5-7 тис. хворих.
- Другий рівень небезпеки – 8-10 тис. хворих. МОЗ надасть максимальну кількість ліжок та всього необхідного для створення тимчасових госпіталів.
- Третій рівень – 11-15 тис. хворих – на Україну чекає жорсткий карантин.
- Четвертий рівень – 15-20 тис. – ресурси міністерства охорони здоров’я будуть вичерпані й медики буду змушені обирати, кому більше потрібна допомога.
Національна служба здоров’я перерахувала майже 6 млрд грн, які виплатять медичним працівникам.
В Україні зайнято 68% ліжок для хворих на коронавірус
В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті на 68,4%. Нині використовують вже 33 919 ліжок.
Найгірша ситуація із завантаженістю лікарень в Донецькій і Луганській областях – ліжка заповнені на 100%. Понад 80% завантаженість спостерігається в Одеській (96,6%), Сумській (88,7%) та Вінницькій (80,2%) областях.
Рада ухвалила постанову про боротьбу з Covid-19
Верховна Рада ухвалила постанову Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.
Документ передбачає створення штабу боротьби з вірусом на чолі з президентом – для оперативного реагування на поширення Covid-19, масове тестування на хворобу, збільшення потужностей лабораторій та перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусу.
Строки безкоштовного тестування на Covid-19 скоротять
МОЗ хоче скоротити термін проведення тестування на коронавірус коштом приватних лабораторій.
На відповідні потреби вже виділили 100 млн грн.
Нині проблеми з тестуванням на коронавірус спостерігаються в Києві, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях.
В Україні реєструють фавіпінафір – перший генерик проти коронавірусу
Державний експертний центр при МОЗ отримав документи на реєстрацію препарату фавіпіравір – ліки, які внесено до протоколу лікування коронавірусу в Україні.
Купити фавіпіравір найближчим часом можна буде в будь-якій аптеці, а виробником стане українська фармацевтична компанія Мікрохім.
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