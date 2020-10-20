Станом на 20 жовтня коронавірус підтвердили у 309 107 осіб, а за добу виявили 5 469 нових випадків коронавірусної хвороби.

В Україні з кожним днем збільшується кількість нових хворих на коронавірус. У зв’язку з цим, міністр охорони здоров’я Максим Степанов представив план дій у разі погіршення ситуації з хворобою.

Читайте: Чи достовірні ПЛР-тести та хто на них наживається

За цим планом епідеміологічну ситуацію поділять на 4 рівні небезпеки.

Нині ми знаходимося на першому рівні небезпеки з 5-7 тис. хворих.

Другий рівень небезпеки – 8-10 тис. хворих. МОЗ надасть максимальну кількість ліжок та всього необхідного для створення тимчасових госпіталів.

Третій рівень – 11-15 тис. хворих – на Україну чекає жорсткий карантин.

Четвертий рівень – 15-20 тис. – ресурси міністерства охорони здоров’я будуть вичерпані й медики буду змушені обирати, кому більше потрібна допомога.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Національна служба здоров’я перерахувала майже 6 млрд грн, які виплатять медичним працівникам.

В Україні зайнято 68% ліжок для хворих на коронавірус

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті на 68,4%. Нині використовують вже 33 919 ліжок.

Найгірша ситуація із завантаженістю лікарень в Донецькій і Луганській областях – ліжка заповнені на 100%. Понад 80% завантаженість спостерігається в Одеській (96,6%), Сумській (88,7%) та Вінницькій (80,2%) областях.

Рада ухвалила постанову про боротьбу з Covid-19

Верховна Рада ухвалила постанову Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.

Документ передбачає створення штабу боротьби з вірусом на чолі з президентом – для оперативного реагування на поширення Covid-19, масове тестування на хворобу, збільшення потужностей лабораторій та перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусу.

Строки безкоштовного тестування на Covid-19 скоротять

МОЗ хоче скоротити термін проведення тестування на коронавірус коштом приватних лабораторій.

На відповідні потреби вже виділили 100 млн грн.

Нині проблеми з тестуванням на коронавірус спостерігаються в Києві, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях.

В Україні реєструють фавіпінафір – перший генерик проти коронавірусу

Державний експертний центр при МОЗ отримав документи на реєстрацію препарату фавіпіравір – ліки, які внесено до протоколу лікування коронавірусу в Україні.

Купити фавіпіравір найближчим часом можна буде в будь-якій аптеці, а виробником стане українська фармацевтична компанія Мікрохім.

Фото: Dreamstime