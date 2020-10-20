Президент України Володимир Зеленський зазначив, що безвізовому режиму України з європейськими країнами нічого не загрожує.

– Є чіткий меседж: безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує, хто б там вам що не казав, – повідомив Зеленський.

Читайте: Звернення Зеленського до Верховної Ради (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Окрім того, Зеленський наголосив, що це стосується і співпраці з МВФ, Світовим банком та ЄБРР. Наразі будується конструктивний діалог між Україною, Польщею, Угорщиною та Румунією – Люблінський трикутник, щодо добросусідських відносин, економічною, політичної та соціальної взаємодії.

Безвізовий режим в Україні

На початку жовтня у Верховній Раді спалахнув черговий скандал – група депутатів Європарламенту написала листа до голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, де пригрозили скасуванням безвізового режиму для окремих політиків та олігархів.

Причиною такої позиції стали “невиконані” передвиборчі обіцянки влади Зеленського. Зокрема, йшлося про боротьбу з корупцією.