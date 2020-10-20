Інструкторська місія Orbital здійснюватиме військову морську підготовку українських військовослужбовців.
Про це повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
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Дію цієї місії продовжили до 2023 року.
– Великим доповненням тепер є морська підтримка. Це не лише будівництво кораблів, а й підготовка, яку буде реалізовано через операцію Orbital. Ми будемо країною-лідером із військової морської підготовки на півдні, проте також працюватимемо з іншими країнами, – сказала посол.
Вона нагадала, що ключовою подією візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії було підписання Меморандуму про наміри у сфері розвитку військово-морського потенціалу України..
Британський дипломат звернула увагу на те, що після Brexit змін в українсько-британському співробітництві у сфері безпеки не відбудеться.
Співпраця в оборонній галузі: Україна та Велика Британія підписали меморандум
Україна та Велика Британія підписали Меморандум про співпрацю в оборонній галузі.
Домовленість передбачає залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі £1,25 млрд.
Така співпраця пришвидшить реалізацію спільних проектів у оборонній сфері, що актуально під час загострення ситуації у Чорноморському регіоні.
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