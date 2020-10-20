Інструкторська місія Orbital здійснюватиме військову морську підготовку українських військовослужбовців.

Про це повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Читайте: Велика Британія виділить понад £1,2 млрд на розвиток флоту України

Дію цієї місії продовжили до 2023 року.

– Великим доповненням тепер є морська підтримка. Це не лише будівництво кораблів, а й підготовка, яку буде реалізовано через операцію Orbital. Ми будемо країною-лідером із військової морської підготовки на півдні, проте також працюватимемо з іншими країнами, – сказала посол.

Вона нагадала, що ключовою подією візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії було підписання Меморандуму про наміри у сфері розвитку військово-морського потенціалу України..

Британський дипломат звернула увагу на те, що після Brexit змін в українсько-британському співробітництві у сфері безпеки не відбудеться.

Співпраця в оборонній галузі: Україна та Велика Британія підписали меморандум

Україна та Велика Британія підписали Меморандум про співпрацю в оборонній галузі.

Домовленість передбачає залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі £1,25 млрд.

Така співпраця пришвидшить реалізацію спільних проектів у оборонній сфері, що актуально під час загострення ситуації у Чорноморському регіоні.

Фото: Dreamstime