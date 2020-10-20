В аптеках Києва немає вакцин від грипу, а коли буде наступна партія – невідомо.

Перші 30 тис. доз південнокорейської вакцини, яка пройшла лабораторний контроль, розкупили дуже швидко, а від нідерландської, якої було 45 тис. доз, майже нічого не лишилося.

У МОЗ обіцяють, що вакцини з’являться в аптеках до кінця жовтня. До цього часу вони мають пройти контроль якості у Державному експертному центрі. Пояснили, що затримка сталася через виробників.

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Загалом в Україну планують завезти 650 тис. доз, проте експерти кажуть, що їх не вистачить, бо попит зріс через пандемію.

Тому радять українцям резервувати вакцини ще до появи в аптеках.

Центр громадського здоров’я прогнозує за найгіршого сценарію 35 тис. випадків захворювання вірусними хворобами в Україні за добу. Сюди відносяться як коронавірус, так і грип.

Згідно з прогнозом, така кількість захворювань можлива наприкінці жовтня-початку листопада.