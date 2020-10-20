45% опитаних українців не підтримують надання статусу вільної економічної зони Донецькій та Луганській областям, підтримують цю ініціативу 33,5%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Водночас на заході країни підтримують таку ініціативу 27,1% опитаних, не підтримує 53,1%, у центрі – 28,1% та 50,8% відповідно, на півдні – 37,1% та 32,7% відповідно, на сході, зокрема й на Донбасі, 45,8% підтримують, 35,5% – ні.

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Опитування проводили 17-19 жовтня щодо ініційованого президентом на 25 жовтня загальнонаціонального опитування.

Опитування Зеленського

Про проведення всенародного опитування президент Володимир Зеленський оголосив 13 жовтня. Він зазначив, що окрім бюлетеня українці отримають листок із п’ятьма запитаннями.

Зеленський одразу зазначив, що опитування – це не референдум, воно не має юридичної сили.