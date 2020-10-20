PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Чи підтримують українці створення вільної економічної зони на Донбасі – опитування

45% опитаних українців не підтримують надання статусу вільної економічної зони Донецькій та Луганській областям, підтримують цю ініціативу 33,5%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Водночас на заході країни підтримують таку ініціативу 27,1% опитаних, не підтримує 53,1%, у центрі – 28,1% та 50,8% відповідно, на півдні – 37,1% та 32,7% відповідно, на сході, зокрема й на Донбасі, 45,8% підтримують, 35,5% – ні.

Читайте: Українці відповіли на п’ять запитань Зеленського на Опендатабот – результати

Опитування проводили 17-19 жовтня щодо ініційованого президентом на 25 жовтня загальнонаціонального опитування.

Опитування Зеленського

Про проведення всенародного опитування президент Володимир Зеленський оголосив 13 жовтня. Він зазначив, що окрім бюлетеня українці отримають листок із п’ятьма запитаннями.

Зеленський одразу зазначив, що опитування – це не референдум, воно не має юридичної сили.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка