Курс валют НБУ на 20 жовтня 2020 в Україні

Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро до гривні.
На вівторок, 20 жовтня, НБУ встановив курс 28,37грн/1$.
Незначне зростання ціни на євро, згідно з курсом на 20 жовтня, зафіксувалося на 33,43 грн/1€.
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Курс валют в Україні від НБУ на 20.10:
- $1 – 28,37 грн;
- €1 – 33,43 грн;
- 1 польський злотий – 7,30 грн;
- 10 російських рублів – 3,65 грн.
Денис Шмигаль про курс долара в Україні
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.
Вартість $ коливатиметься у межах 27-28 грн та не перевищить 29 грн.
Готуючись до коронавірусної кризи, Кабмін заклав до бюджету більші курсові та інфляційні показники.