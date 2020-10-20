Курс валют НБУ на 20 жовтня 2020 в Україні

Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро до гривні.

На вівторок, 20 жовтня, НБУ встановив курс 28,37грн/1$.

Незначне зростання ціни на євро, згідно з курсом на 20 жовтня, зафіксувалося на 33,43 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 20.10:

$1 – 28,37 грн;

€1 – 33,43 грн;

1 польський злотий – 7,30 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Денис Шмигаль про курс долара в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

Вартість $ коливатиметься у межах 27-28 грн та не перевищить 29 грн.

Готуючись до коронавірусної кризи, Кабмін заклав до бюджету більші курсові та інфляційні показники.