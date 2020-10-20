Дивно чути, що це небезпечно: Зеленський просить ухвалити закон про народовладдя

Президент Володимир Зеленський наполягає на ухваленні закону про народовладдя. Він переконаний, що це поверне довіру громадян до держав та її інститутів.

– Є багато успішних прикладів використання різних інструментів народовладдя. Хоча найуспішніший – це 1 грудня 1991 року, коли 28 804 071 громадянин України на референдумі проголосував за незалежність. Пам’ятаючи це, дивно, коли ви говорите, що питати думку українців – небезпечно. Що людей задурять, тому що в країні немає вільних, незалежних ЗМІ.

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Крім того, Володимир Зеленський переконаний, що в Україні буде народовладдя і всебічний доступ громадян до інформації для ухвалення рішень.

Адже якщо нардепи ухвалять відповідний закон, то українці отримають реальний механізм, щоб формувати основні завдання для влади і впливати на рішення.

У червні цього року оприлюднили текст законопроекту про народовладдя від Володимира Зеленського.

Ключовою новацією документу, яка виділяє його серед інших, є визначення можливості введення електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, зокрема, електронних голосувань.