20 жовтня у Києві зафіксували 462 нових випадки зараження Covid-19.

Загалом у столиці 31 310 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя 604 людей, за добу – 17 киян. Усього коронавірус подолали 10 916 мешканців Києва, а за добу – 207.

Захворіли за минулу добу:

189 жінок віком від 18 до 96 років;

169 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв;

17 дівчаток від 5 до 17 років;

10 хлопчиків від 2 до 17 років.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: