У Луцьку група осіб організувала нелегальний кол-центр та виманювала кошти у власників банківських рахунків.

Злочинці представлялися співробітниками банків, телефонували до людей та випитували у них важливі дані – пін-коди, паролі, цифри рахунків.

Після махінацій вони переводили кошти на свої рахунки.

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Щомісяця фігаранти справи викрадали майже 500 тис. грн. Під час проведення обшуків у кол-центрі правоохоронці вилучили готівку, комп’ютерну та мобільнутехніку.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів).











Крали півмільйона щомісяця – у Луцьку викрили фіктивний кол-центр / 3 фотографии

СБУ викрила нелегальний конвертаційний центр

Служба безпеки України викрила діяльність нелегального конвертаційного центру.

Протягом 2019-2020 років зловмисники зареєстрували понад 400 фіктивних фірм і привласнили понад 15 млрд грн.