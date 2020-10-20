PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Крали півмільйона щомісяця – у Луцьку викрили фіктивний кол-центр

У Луцьку група осіб організувала нелегальний кол-центр та виманювала кошти у власників банківських рахунків.

Злочинці представлялися співробітниками банків, телефонували до людей та випитували у них важливі дані – пін-коди, паролі, цифри рахунків.

Після махінацій вони переводили кошти на свої рахунки.

Читайте: СБУ в Одесі заблокувала транзит 750 кг психотропів

Щомісяця фігаранти справи викрадали майже 500 тис. грн. Під час проведення обшуків у кол-центрі правоохоронці вилучили готівку, комп’ютерну та мобільнутехніку.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів).

  • СБУ затримання
  • СБУ затримання
  • СБУ затримання
  • СБУ затримання
  • СБУ затримання
  • СБУ затримання
Крали півмільйона щомісяця – у Луцьку викрили фіктивний кол-центр / 3 фотографии

СБУ викрила нелегальний конвертаційний центр

Служба безпеки України викрила діяльність нелегального конвертаційного центру.

Протягом 2019-2020 років зловмисники зареєстрували понад 400 фіктивних фірм і привласнили понад 15 млрд грн.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка