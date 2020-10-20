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Факти / Україна / Політика

Кремль заговорив про “негативні наслідки” появи українських баз на Чорному морі

Це може мати досить негативні наслідки загалом для атмосфери стабільності в Чорноморському регіоні – так прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо будівництва двох військових баз на Чорному морі.

– Тут, звісно, потрібно проаналізувати ці заяви. Безумовно, потрібно зрозуміти, які саме військові бази, про чиї саме військові бази йдеться, – сказав він.

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Пєсков зазначив, що зможуть проаналізувати цю ситуацію, коли буде більше інформації.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня з трибуни Верховної Ради заявив про початок будівництва в Україні двох військово-морських баз для захисту Чорноморського регіону.

Він також анонсував виготовлення новітніх зразків озброєння і розповів про продовження модернізації фрегата Гетьман Сагайдачний і підготовку до випробувань десантних катерів Кентавр.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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