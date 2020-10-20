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Факти / Україна / Політика

Люди повинні мати можливість проголосувати за президента у 2024 онлайн – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість за бажанням голосувати в інтернеті.

Про це він сказав під час виступу в парламенті з Посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

– Наша мета на найближчі роки – сто відсотків державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість, за бажанням – голосувати в інтернеті, – підкреслив президент.

За словами глави держави, 2021 рік стане початком входження країни у режим пейперлес (без паперу).

– Жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших папірців для отримання державних послуг, – додав він.

Місцеві вибори 2020

Тим часом, за кілька в Україні відбудуться місцеві вибори. Вони назначені на неділю, 25 жовтня.

Під час виборів Володимир Зеленський хоче провести всенародне опитування.

Про нього президент оголосив 13 жовтня. Він зазначив, що окрім бюлетеня українці отримають листок із п’ятьма запитаннями.

Зеленський одразу зазначив, що опитування – це не референдум, воно не має юридичної сили.

Фото: Офіс президента

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