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Факти / Україна

Масова зміна місця голосування: на Львівщині зафіксовано порушення

Щонайменше 62 громадян з різних областей України обрали для голосування на місцевих виборах 2020 виборчу дільницю у селищі Східниця Львівської області, що є порушенням виборчого законодавства.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158 ККУ – Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців.

За це порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

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Триває досудове розслідування.

Як змінити місце голосування

В Україні дозволили змінювати місце голосування з 1 липня 2020 року. Відповідно, на місцевих виборах 2020 році українці зможуть проголосувати без прописки у паспорті.

Щоб змінити місце голосування, необхідно звернутися до Державного реєстру виборців. Звернення повинно бути підкріплене заявою щодо зміни виборчої адреси (якщо ДРВ містить дані про виборця, але він не перебуває у зареєстрованому місті) або щодо включення до ДРВ (якщо особі нещодавно виповнилося 18 років та її даних у реєстрі ще немає).

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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