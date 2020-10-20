Міжнародний день кухаря – листівки та найкращі привітання

Міжнародний день кухаря відзначається щорічно 20 жовтня. В усьому світі цей день присвячений здоровому харчуванню. Це також день, коли кухарі передають свої знання та навички наступному поколінню кухарів.

Деякі кухарі спеціалізуються на приготуванні певних страв. Наприклад, м’ясний кухар готує м’ясо і птицю. Гриль шеф-кухар управляє грилем. За приготування десертів відповідає кондитер.

Читайте: Календар церковних свят на жовтень 2020

Незалежно від типу шеф-кухаря, справа не тільки в приготуванні їжі. Кухарі вважають свою професію мистецтвом і наукою. Їм подобається створювати чудові поєднання страв, але вони також прагнуть, щоб їжа мала естетичний вигляд.

У Міжнародний день кухарів беруть участь понад 100 асоціацій кухарів. Ці асоціації проводять заходи, які популяризують професію. Кухарі з усього світу також беруть участь в цьому всесвітньому святі.

Останнім часом майже 5 000 кухарів добровільно витратили свій час і сили, щоб привернути увагу 37 000 дітей в 55 країнах. Заходи включали кулінарні конкурси, освітні презентації та можливості для спілкування.

Одним з найбільш важливих аспектів Міжнародного дня кухаря — підкреслити важливість приготування та вживання здорової їжі. Факти ICTV зібрали найкращі листівки для привітань з Міжнародним днем ​​кухаря.

Найкращі привітання з Міжнародним днем шеф-кухаря

Ти кухар просто вищий клас!

Завжди ти смачно годуєш нас.

Готуєш з простої капусти

Ти витвір мистецтва.

Від твоїх фірмових супів

Я проковтнути ложку готовий.

А за торти і пироги

Готовий віддати я півноги!

***

Бажаю сьогодні спину на кухні не гнути,

А в хорошому ресторані відпочити.

З друзями круто розважатись,

Ну, а вночі міцно спати.

Вранці йти на роботу знову,

Адже люди завжди хочуть їсти.

***

Вітати вас я дуже радий

З святом всіх кухарів.

Безсумнівно, ви таланти,

Як співаки і музиканти.

Ви створюєте шедеври

І голодувати нам не даєте!

***

Вітаю кухаря – золоті руки!

Ніколи не мучишся ти, мій друг, від нудьги.

Тебе всі люди в місті дізнаються,

За стравами твоїми в ресторан йдуть.

Ти супер майстер своєї справи,

Бажаю тобі щастя і всього хорошого!

***

В офіційне свято кухарів

Хочу сказати вам кілька слів:

Молоко бажаю пити,

Щоб до ста років прожити.

І вино бажаю пити,

Життєрадісним щоб бути.

Коньячок бажаю пити,

Здоровеньким щоб завжди бути.

Тільки міру знайте у всьому,

І тоді буде в порядку!

***

Картопля сниться, цибуля, морква.

Досить над кухарем глузування.

Сьогодні свято – відпочинь,

З шампанським прийми ванну,

Свіжу полуницю поїж

І привітань багато слухай!

***

Суп я сьогодні смачний зварю

І кухаря, у свято його, пригощу.

Перчик там буде для гостроти,

Зухвалий, дражливий, прямо як ти!

Ще там будуть цибуля і морква,

Щоб зустрів ти велику любов.

І можна туди покласти картоплю,

Щоб багато ти почав жити.

Ще не забути це все посолити,

Щоб і далі зміг ти творити!

Найкращі листівки з Днем кухаря

У календарі свят на жовтень 2020 також багато офіційних і неофіційних дат. Наприклад, 20 жовтня святкують Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.