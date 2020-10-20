Міжнародний день кухаря — привітання в СМС і картинках

20 жовтня весь світ відзначає Міжнародний день шеф-кухаря. Світ прагне нагадати в день кухаря про важливість благородної професії з моменту затвердження урочистої дати у 2004 році.

Важливо пам’ятати про те, що наш обов’язок — передавати запас знань і навичок майбутньому поколінню з прихильністю до улюбленої справи. Цей день присвячений цінності здорового харчування та популяризації професії кухаря.

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Протягом останніх років у всьому світі залишаються актуальними питання здорового харчування. Важкі часи можуть викликати занепокоєння і стрес, шкодячи ментальному і фізичному здоров’ю.

Цей день був прийнятий, аби суспільство могло більше дізнатися про важливу роль кухаря.

Відвідування ресторанів та кафе — одне з популярних видів дозвілля людей. Таке проведення часу дає шанс спробувати найкращі страви від кухарів, які працюють за лаштунками ресторанної сцени.

Міжнародний день шеф-кухаря — це найкраща можливість надихнути молоде покоління на важливий вид діяльності.

Важливо пам’ятати про збереження здоров’я. Наявність сильної імунної системи та вживання продуктів, що знімають стрес, допомагають у важкі часи. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Міжнародним днем кухаря в СМС і картинках.

Оригінальні привітання з Міжнародним днем шеф-кухаря

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В офіційне свято кухарів

Хочу сказати вам кілька слів:

Молоко бажаю пити,

Щоб ще років 100 прожити.

І вино трішки вживати,

Життєрадісність щоб мати.

Тільки знайте всьому міру

І життя буде зефіром!

***

Із Днем кухаря тебе вітаю

І з ранечка побажаю

Енергійним завжди бути,

Щоб перемоги всі здобути,

Щоб страви не пригорали,

А грошей було чимало!

***

Ми кухарів сьогодні вітаємо,

Адже знову свято в ваш дім прийшло!

Ми натхнення вам і надалі бажаємо,

Щоб кожного кухаря доля знайшла.

Бажаємо ми вам більше щасливих людей,

Посмішок, теплих слів і гарних ідей!

***

Ви – кулінар довічний від Бога,

Ви – кухар найкращий на землі!

Нехай буде легкою завжди ваша дорога

І будьте вічно на коні!

У День кухаря потіште прекрасною,

Своєю фірмовою стравою від душі.

І нехай сьогодні ваш день буде ясним,

У професії бажаємо досягати вершин!

***

Кухарю, милий, вітаємо!

І від усієї душі бажаємо

Творчого натхнення,

Ліпити щоб смачні пельмені.

Сліз поменше проливати,

Коли цибулю будеш очищати!

***

Служителі кухарського мистецтва, сьогодні ваш день!

Від усієї душі вітаємо зі святом!

Ви проклали шлях до сердець жінок і чоловіків через шлунок,

Ви даруєте людям свято для очей і живота,

Без вас не обходиться ні одна важлива подія в житті кожної людини.

Низький вам уклін за старання, вміння і золоті руки!

***

Смачною стравою нагодувати,

І рецептом здивувати,

Бізнес-ланчі та банкети,

Весілля, свята, обіди.

Кухарів і кулінарів ми вітаємо,

Щастя, радості бажаємо,

Нехай вино рікою ллється,

Нехай все в житті вдається!

Картинки з Днем кухаря

Згідно із календарем свят на жовтень 2020 року 20 жовтня також відзначається Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.