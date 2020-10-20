Міжнародний день кухаря — привітання в СМС і картинках

20 жовтня весь світ відзначає Міжнародний день шеф-кухаря. Світ прагне нагадати в день кухаря про важливість благородної професії з моменту затвердження урочистої дати у 2004 році.
Важливо пам’ятати про те, що наш обов’язок — передавати запас знань і навичок майбутньому поколінню з прихильністю до улюбленої справи. Цей день присвячений цінності здорового харчування та популяризації професії кухаря.
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Протягом останніх років у всьому світі залишаються актуальними питання здорового харчування. Важкі часи можуть викликати занепокоєння і стрес, шкодячи ментальному і фізичному здоров’ю.
Цей день був прийнятий, аби суспільство могло більше дізнатися про важливу роль кухаря.
Відвідування ресторанів та кафе — одне з популярних видів дозвілля людей. Таке проведення часу дає шанс спробувати найкращі страви від кухарів, які працюють за лаштунками ресторанної сцени.
Міжнародний день шеф-кухаря — це найкраща можливість надихнути молоде покоління на важливий вид діяльності.
Важливо пам’ятати про збереження здоров’я. Наявність сильної імунної системи та вживання продуктів, що знімають стрес, допомагають у важкі часи. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Міжнародним днем кухаря в СМС і картинках.
Оригінальні привітання з Міжнародним днем шеф-кухаря
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В офіційне свято кухарів
Хочу сказати вам кілька слів:
Молоко бажаю пити,
Щоб ще років 100 прожити.
І вино трішки вживати,
Життєрадісність щоб мати.
Тільки знайте всьому міру
І життя буде зефіром!
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Із Днем кухаря тебе вітаю
І з ранечка побажаю
Енергійним завжди бути,
Щоб перемоги всі здобути,
Щоб страви не пригорали,
А грошей було чимало!
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Ми кухарів сьогодні вітаємо,
Адже знову свято в ваш дім прийшло!
Ми натхнення вам і надалі бажаємо,
Щоб кожного кухаря доля знайшла.
Бажаємо ми вам більше щасливих людей,
Посмішок, теплих слів і гарних ідей!
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Ви – кулінар довічний від Бога,
Ви – кухар найкращий на землі!
Нехай буде легкою завжди ваша дорога
І будьте вічно на коні!
У День кухаря потіште прекрасною,
Своєю фірмовою стравою від душі.
І нехай сьогодні ваш день буде ясним,
У професії бажаємо досягати вершин!
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Кухарю, милий, вітаємо!
І від усієї душі бажаємо
Творчого натхнення,
Ліпити щоб смачні пельмені.
Сліз поменше проливати,
Коли цибулю будеш очищати!
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Служителі кухарського мистецтва, сьогодні ваш день!
Від усієї душі вітаємо зі святом!
Ви проклали шлях до сердець жінок і чоловіків через шлунок,
Ви даруєте людям свято для очей і живота,
Без вас не обходиться ні одна важлива подія в житті кожної людини.
Низький вам уклін за старання, вміння і золоті руки!
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Смачною стравою нагодувати,
І рецептом здивувати,
Бізнес-ланчі та банкети,
Весілля, свята, обіди.
Кухарів і кулінарів ми вітаємо,
Щастя, радості бажаємо,
Нехай вино рікою ллється,
Нехай все в житті вдається!
Картинки з Днем кухаря
Згідно із календарем свят на жовтень 2020 року 20 жовтня також відзначається Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.