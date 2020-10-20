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Факти / Україна / Суспільство

Немає перекису, а машина розвалюється: в яких умовах працюють лікарі швидкої

Іржава та дірява Газель – єдина машина швидкої допомоги, яка обслуговує село Шамраївку та ще 19 населених пунктів у якихось 100 км від Києва.

Фельдшер розповів, що авто часто ламається, і тоді без екстреної допомоги одразу залишаються понад 10 тис. людей.

А в аптечці немає елементарного – верапомілу для відновлення серцевого ритму, глюкометра і навіть перекису зі спиртом.

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Більше про будні лікарів швидкої допомоги – в сюжеті на Вікнах СТБ.

У Харкові бригади швидкої допомоги працюють не в кращих умовах – діряві костюми, відсутність рукавичок і масок, прострочені аптечки.

І це ті люди, які працюють на передовій боротьби з коронавірусом.

Фото: Dreamstime

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