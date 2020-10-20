Офіс президента озвучив прогноз падіння ВВП України у 2020

Прогноз Міжнародного валютного фонду щодо падіння ВВП України у 2020 році через коронавірус не сходиться з реальними показниками.

Про це в ефірі Свободи Слова на телеканалі ICTV заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.

– Нещодавно прогноз МВФ щодо падіння ВВП України становив 7%. У квітні цього ж року МВФ вже давав прогноз щодо ситуації в Україні, і він був ще гіршим.

Ковалів зазначила, що Мінекономіки прогнозує падіння українського ВВП у 2020 році не більше ніж на 4,8%.

Протягом останніх п’яти років МВФ досить песимістично оцінює темпи зростання економіки, додала заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.

За інформацією Офісу президента, загальний показник ВВП у Європі через коронавірус впав приблизно на 11,2%.

МВФ назвав курс гривні до долара

Міжнародний валютний фонд опублікував жовтневі дані щодо курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності.

Зараз цей курс становить 27,33 грн/$, обмінний курс – 27,20 грн/$.

ВВП України у 2020 році в поточних цінах складе $142,25 млрд, а за паритетом купівельної спроможності $527,9 млрд.