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Факти / Україна / Суспільство

Попри Covid-19, фінансування армії у 2021 році не скоротиться – Зеленський

Фінансування української армії через пандемію коронавірусу у 2021 році не скоротиться.

Про це у своєму щорічному посланні до Верховної Ради повідомив президент Володимир Зеленський.

– У 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України. Під час коронакризи він не зменшився ні на гривню. І не розганяйте, будь ласка, зраду, що у 2021 році ми скоротимо кошти на військо. Я не дозволю цього зробити.  Щонайменше вони залишаться на рівні цього року, а саме понад 117 млрд грн, – заапевнив глава держави.

Читайте: Звернення Зеленського до Верховної Ради (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Також Володимир Зеленський пообіцяв нові корвети і катери, які будуватимуться спільно з Туреччиною, а також військові дрони і модернізацію фрегата Гетьман Сагайдачний.

Крім того, президент повідомив, що в Україні почалось будівництво двох військово-морських баз. Вони захищатимуть Чорноморський регіон.

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