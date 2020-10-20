У Києві в автошколі вчитель, який називає себе комуністом-сталіністом, розкритикував Революцію Гідності та відмовився працювати у карантинних умовах.

Про це розповіла в Facebook прес-секретар народного депутата від Слуги народу Олени Шуляк Анастасія Климчук.

Саме вона оприлюднила скріншоти листування у чаті з викладачем.

– Місяці два я чекаю, поки почнеться адекватне навчання в автошколі, яка знаходиться в урядовому кварталі. Учитель, який зібрав у чаті своїх учнів, постійно пише, що влада не дає йому працювати, – написала Климчук.

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Решта автошкіл продовжують працювати стаціонарно, просто з дотриманням карантинних заходів. Проте цей викладач пропонує отримувати знання через чат, хоча вартість такого навчання рівноцінна звичайному.

– І яке було моє здивування, коли сьогодні ввечері наш учитель почав звинувачувати “майданутих” у тому, що йому не дозволяють нормально працювати. А ще прямо написав, що кому не “Ок” вираження “комуніста-сталініста” – на вихід. Чесно: гидота. Не хочу, щоб до нього ходили, – зазначила Климчук.

В автошколі Серна-2000 уже вибачилися за поведінку свого викладача та зазначили, що не підтримують політичну позицію свого співробітника.



















































Прокльони замість навчання: скандал в автошколі у Києві / 13 фотографий

Блокування російських соцмереж

Українські спеціалісти з кібербезпеки почали співпрацювати з міжнародними колегами для повномасштабного блокування соціальної мережі ВКонтакте на території України.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, держава ставитиме на облік людей, які користуватимуться російською соціальною мережею ВКонтакте, і у разі продовження поширення забороненого російського контенту вони матимуть справу з Нацполіцією.

Джерело: Anastasia Klimchuk