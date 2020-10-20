Сергій Кудлаєнко: Наше завдання – захистити волевиявлення кожного вінничанина

Сергій Кудлаєнко повідомив, що в день виборів на дільницях міста буде працювати велика кількість як українських, так і міжнародних спостерігачів: це і Громадська мережа Опора, і місія ОБСЄ, і низка інших іноземних організацій та незалежних експертів.

– Сьогодні наше головне завдання – захистити волевиявлення кожного вінничанина! Ми не дамо вкрасти жодного голосу, – заявив під час прес-конференції кандидат на посаду Вінницького міського голови Сергій Кудлаєнко.

Кандидат зазначив, що для забезпечення прозорого і чесного ходу голосування його команда вже підготувала листи до усіх силових відомств.

– Також ми вже заручилися підтримкою кількох народних депутатів України, які приїдуть, і ми разом будемо контролювати підрахунок голосів, – повідомив Кудлаєнко.

Кудлаєнко нагадав, як на одній із дільниць Вінниці у 2012 році відбувалося підвезення так званих тітушок.

– На жаль, маємо інформацію, що такі каруселі готуються знову, тому оперативно будемо сповіщати відповідні органи, – зазначив політик.

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Кудлаєнко також звернувся до своїх опонентів і закликав їх грати чесно та поважати вибір громадян.

– Наша мета – не посади, наша мета – розвиток Вінниці, перетворення рідного міста на по-справжньому комфортне, безпечне і європейське, – акцентував політик.

У Вінниці виборців намагалися підкупити їжею

У Вінниці кандидати від однієї з політичних сил на місцевих виборах 2020 роздавали громадянам приготовані страви та агітували за політичну силу.

Від початку виборчої кампанії у Вінницькій області зафіксували 87 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства.