Справедливість і народовладдя: головне зі щорічного звернення Зеленського до Ради

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня виступив у Верховній Раді зі зверненням до народних депутатів.

Президент перерахував свої досягнення, натякнув на провали попередників та визначив стратегічні плани держави щодо економічного розвитку, деокупації Донбасу та повернення Криму.

Крім того, Зеленський пообіцяв покарати тих, хто свого часу допустив анексію півострова.

Очільник держави наголосив, що безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує, а на нашу країну на міжнародній арені почали дивитися по-новому.

Зеленський про протидію коронавірусу

Президент заявив, що на початку пандемії українська медицина була зруйнована та не могла адекватно протистояти розповсюдженню вірусу.

– Ми обирали між двома сценаріями – поганим та ще гіршим. Удар по економіці через карантин чи величезна кількість хворих і померлих. Звісно, ми вибрали перший варіант. Вдалося зберегти життя тисячам українців та виграти дуже цінний час. Бо навіть медичні системи найуспішніших країн були не готовими до коронавірусу, а наша медицина – тим паче, – заявив Зеленський.

За його словами, саме локдаун дозволив підготувати лікарні до спалаху хвороби. Також він наголосив, що саме ефективні дії керівництва країни допомогли мінімізувати смертність від коронавірусу. В Україні вона одна з найнижчих в Європі – 1,9%.

Проте місцеві органи влади потрапили у немилість до президента через нехтування карантинними обмеженнями.

За словами Володимира Зеленського, місцева влада ігнорувала карантин, бо не за горами вибори.

– Це гра у злого поліцейського в столиці й доброго на місцях. Знайте: можливо, кількість голосів за вас у вашому регіоні буде більшою, але кількість хворих та померлих буде на вашій совісті, – зазначив очільник держави.

Повернення Криму під юрисдикцію України

Аби наблизити повернення Криму, президент Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи – майданчика для координації міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова.

– Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь, – наголосив очільник держави.

– Ідея непогана, бо у нас питання Криму випало з порядку денного. Ця ідея потрібна, актуальна та перспективна, проте питання у тому, як вона буде реалізована, які механізми використовуватимуться. Бо поки у нас крім заяви нічого немає. Поки ми не знаємо, які саме країни будуть залучені, – зазначив політолог Ігор Рейтерович.

Тому поки українцям залишаться лише чекати подробиці щодо реалізації цього плану.

Зеленський про правоохоронні органи

Також гарант Конституції наголосив на тому, що справедливість має бути однаковою для всіх, зокрема чиновників, які попалися на корупції.

Йшлося також про так звані посадки топ-чиновників. Однак президент зазначив, що розслідування тривають, проте він не може ніяк на них впливати.

До речі, у цьому контексті риторика Володимира Зеленського дещо змінилася за рік, раніше глава держави не раз заявляв про те, що стежить безпосередньо за роботою правоохоронних органів. Особливо це стосувалося гучних справ: вбивства Катерини Гандзюк і Павла Шеремета.

– Я думаю, така тональність заяви пов’язана з тим, що за рік президент таки розібрався, як у нас працює правоохоронна система, які механізми впливу на цю систему у нього є. Також, він, мабуть, зрозумів, що призначення тих чи інших людей не гарантує результату, бо є певні механізми та закони, яким підпорядковуються всі правоохоронці, – зазначив Ігор Рейтерович.

Він зазначив, що президент намагався дистанціюватися такою заявою від тих процесів, які пов’язані з правоохоронними органами. У такий спосіб він міг намагатися знизити градус критики у свій бік.

Також політолог додав, що ця заява передує певним змінам, проте про них ми дізнаємося лише після виборів.

Депутати на лінії розмежування

Президент України розповів, що неодноразово пропонував світовим лідерам разом з ним відвідати лінію розмежування на Донбасі.

– Я дуже радий, що завтра та 120 депутатів партії Слуга народу поїдуть на Донбас. Не до Туреччини, не на Мальдіви, як колись. Депутати поїдуть на передову. І почують про ситуацію там не із соціальних мереж, а від наших військових та місцевих мешканців, – зазначив Зеленський.

Раніше відповідальність та перемоги у питаннях встановлення миру на Донбасі, повернення полонених та переговори в межах нормандського формату належали президенту. Політолог вважає, що це результат загальної зміни риторики в Офісі президента. Останнім часом парламентарів все більше залучають до роботи над питанням деокупації Донбасу.

Тут українцям просто показали, що тепер нардепи не лише будуть у Раді працювати, а й на передовій.

– Це було проговорено у формі наказу. Тобто ми повертаємося до риторики, коли президент каже, що саме робити, а депутати виконують, – додав спеціаліст.

Стратегія до 2030 року

– Всім нам потрібне чітке бачення – куди і чому повинна рухатися наша економіка до 2030 року. Знаю, що така робота велася урядом. Тому разом з результатами аудиту держави очікуємо і презентації розвитку економічних векторів України до 2030 року, – сказав Зеленський.

За словами політолога, це була досить ритуальна фраза, аби продемонструвати, що ми не мислимо лише категоріями однієї каденції.

Було б логічно презентувати стратегію на п’ять років. Це більше схоже на привід для розмов. Вона теоретично має свідчити про серйозність намірів, що влада мислить не ситуативно, а має стратегію розвитку.

– Зеленський повинен був щось подібне згадати у своїй промові до Ради, бо він мав би презентувати якісь стратегічні плани та розробки, – підкреслив Ігор Рейтерович.

Загалом звернення Володимира Зеленського виглядало яскраво та ґрунтовно. Президент порушив найважливіші питання та зробив низку анонсів. Проте промова була більше схожа на звернення до виборців, ніж до народних депутатів.

– Звернення було яскраве, емоційне. Його було цікаво слухати. Проте, на моє переконання, це не зовсім про Україну. Це більше про якусь віртуальну країну, бо є кілька речей, про які президент згадував, а вони не відповідають дійсності, – зазначив політолог.

За його словами, не варто сподіватися, що це звернення стане стратегічним дороговказом для країни.

Євгенія Шапоренко