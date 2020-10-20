Строки безкоштовного тестування на Covid-19 скоротять

Міністерство охорони здоров’я хоче скоротити термін проведення тестування на коронавірус за рахунок приватних лабораторій. На відповідні потреби вже виділили 100 млн грн.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– У нас будуть відповідні договори з приватними лабораторіями, і ми відправляти туди матеріали. У такий спосіб вдасться максимально розвантажити наші лабораторні центри і максимально зменшити кількість днів, які іноді чекають наші громадяни.

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Також міністр зазначив, що наразі проблеми з тестуванням на коронавірус спостерігаються в Києві, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Натомість у тій же Закарпатській і Кіровоградській областях лабораторії обробляють всі матеріали.

Напередодні Кабмін також ухвалив рішення, яке передбачає, що приватні лабораторії тестуватимуть на Covid-19 безкоштовно.

Для проведення тестування уряд виділив майже 260 млн 889 тис. грн.