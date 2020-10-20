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Українці, які формували найвідомішу хокейну лігу – про що розповість фільм ЮКІ

3 грудня у вітчизняний прокат виходить сенсаційний фільм ЮКІ, що розкаже історії видатних зірок українського походження, які формували найвідомішу хокейну лігу світу — NHL. Режисером картини став документаліст Володимир Мула.

В Україні стрічка з’явиться під гаслом Історія перемог вільних українців. Ukrainians або коротко UKE — саме так у Північній Америці називають вихідців з України. Завдяки розповідям героїв, рідкісним знахідкам та безцінним свідченням ЮКІ зважено та об’єктивно зафіксує, що українці — унікальна нація, якій є чим пишатися.

– В основі фільму — виняткове дослідження творчої команди проекту. Як з’ясувалося, на кільцях Кубка Стенлі — головного трофею ліги світу NHL — масово зафіксовані прізвища українських гравців, – розповідає Володимир Мула.

За його словами, саме наші співвітчизники стояли біля витоків зародження хокейного турніру ще на початку його становлення та розвитку за океаном.

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Їхній внесок в історію хокейних клубів, честь яких вони захищали, надихнув на подальші звершення мільйони людей у Канаді та США. Кожному з них вдалося зберегти у душі шматочок далекої, але рідної серцю України.

Героями стрічки стали хокеїсти, що у різні епохи здобували світову славу:

  • Дворазовий володар Кубка Стенлі у складі Philadelphia Flyers Орест Кіндрачук;
  • дворазовий володар Кубка Стенлі у складі Boston Bruins Іван Буцик;
  • триразовий володар Кубка Стенлі у складі New Jersey Devils Кен Данейко;
  • переможець Кубка Стенлі у складі Pittsburgh Penguins Джеф Чикрун;
  • володар Кубка Стенлі у складі Chicago Black Hawks Ерік Нестеренко;
  • переможець Кубка Стенлі у складі New Jersey Devils Брюс Драйвер;
  • чотириразовий володар Кубка Стенлі у складі Toronto Maple Leafs Еді Шах;
  • переможець Кубка Стенлі у складі Tampa Bay Lightning та Pittsburgh Penguins Руслан Федотенко;
  • найкращий хокеїст усіх часів Іван Грецький.
  • Українці, які формували найвідомішу хокейну лігу – про що розповість фільм ЮКІ
  • Українці, які формували найвідомішу хокейну лігу – про що розповість фільм ЮКІ
  • Українці, які формували найвідомішу хокейну лігу – про що розповість фільм ЮКІ
  • Українці, які формували найвідомішу хокейну лігу – про що розповість фільм ЮКІ
  • Українці, які формували найвідомішу хокейну лігу – про що розповість фільм ЮКІ
  • Українці, які формували найвідомішу хокейну лігу – про що розповість фільм ЮКІ
Українці, які формували найвідомішу хокейну лігу – про що розповість фільм ЮКІ / 3 фотографии

Глядачі також побачать сина славетного воротаря Тараса Савчука — Джеррі та хокейного аналітика Келлі Груді. Зйомки відбувалися протягом трьох років у Канаді, США, Білорусі та Україні.

Режисер протягом довгих місяців працював з міжнародними архівами, намагався взяти інтерв’ю у хокейних зірок у всій Північній Америці.

– Я сплачував шалені штрафи за перевищення швидкості та намагався не замерзнути у холодних канадських преріях. Завдяки допомозі сотень абсолютно різних людей, які палко підтримували ідею, мені вдалося реалізувати цей проект.

Запрошую кожного українця подивитися фільм у кіно та надихнутися унікальною і спільною для нас історією! —коментує режисер та продюсер фільму Володимир Мула.

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