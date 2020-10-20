В Україні буде нестача лікарів за умови 12 тис. випадків Covid-19 за добу – МОЗ

В українських лікарнях, які надають допомогу пацієнтам, хворим на коронавірус, є проблеми із забезпеченням киснем.

Про це під час брифінгу повідомив президент Асоціації анестезіологів України, експерт МОЗ Сергій Дубров.

– В Україні є понад 4,6 тис. апаратів ШВЛ, з них для лікування пацієнтів використовується 13-15% (613). Є деякі проблеми з забезпеченням киснем. Міністр ще в серпні доручив медустановам забезпечити 80% ліжкового фонду підведенням кисню. Деякі медустанови доручення виконали, але в деяких залишаються проблеми і критичний брак кисню для пацієнтів.

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Також він зазначив, що в разі виявлення за добу 12 тис. нових випадків коронавірусу в Україні виникнуть проблеми з кадровим ресурсом.

Коронавірус в Україні

Станом на 20 жовтня на коронавірус в Україні захворіли ще 5 469 людей, загальна кількість хворих становить 309 107.

Від початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 5 786 хворих, одужали – 129 533 пацієнти.