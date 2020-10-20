В Україні почалось будівництво двох військово-морських баз – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок будівництва в Україні двох військово-морських баз.

– Ми починаємо будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону. Також ми почали виготовлення новітніх зразків озброєння. Триває модернізація фрегата Гетьман Сагайдачний та підготовка до випробувань десантних катерів Кентавр, – повідомив глава держави у своєму посланні.

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Також Володимир Зеленський зазначив, що фінансування української армії через пандемію коронавірусу не скоротиться.

ЗСУ візьмуть на озброєння береговий ракетний комплекс Нептун

Ракетний комплекс 360МЦ Нептун прийняли на озброєння Збройних Сил України. Це вітчизняний ракетний комплекс крилатих ракет наземного базування (з протикорабельною ракетою).

Його ракети здатні знешкодити такі бойові кораблі, як крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантні та танкодесантні кораблі.