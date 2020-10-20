PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

В Україні почалось будівництво двох військово-морських баз – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок будівництва в Україні двох військово-морських баз.

– Ми починаємо будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону. Також ми почали виготовлення новітніх зразків озброєння. Триває модернізація фрегата Гетьман Сагайдачний та підготовка до випробувань десантних катерів Кентавр, – повідомив глава держави у своєму посланні.

Читайте: Звернення Зеленського до Верховної Ради (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Також Володимир Зеленський зазначив, що фінансування української армії через пандемію коронавірусу не скоротиться.

ЗСУ візьмуть на озброєння береговий ракетний комплекс Нептун

Ракетний комплекс 360МЦ Нептун прийняли на озброєння Збройних Сил України. Це вітчизняний ракетний комплекс крилатих ракет наземного базування (з протикорабельною ракетою).

Його ракети здатні знешкодити такі бойові кораблі, як крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантні та танкодесантні кораблі.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка