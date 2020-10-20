Станом на ранок 20 жовтня в Україні підтвердили 309 107 випадків коронавірусної хвороби. За добу Covid-19 зафіксували ще у 5 469 людей.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 786 осіб, за добу їхня кількість зросла на 117 людей.
Водночас повністю перемогти хворобу вдалося 129 533 пацієнтам, за добу – 3 044.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Приріст у регіонах:
- Вінницька обл — 8523 (+105)
- Волинська обл — 11164 (+178)
- Дніпропетровська обл — 11393 (+285)
- Донецька обл — 7389 (+256)
- Житомирська обл — 10471 (+376)
- Закарпатська обл — 11956 (+131)
- Запорізька обл — 6616 (+133)
- Івано-Франківська обл — 169 87 (+221)
- Кіровоградська обл — 1642 (+51)
- м. Київ — 31310 (+462)
- Київська обл — 13166 (+242)
- Львівська обл — 25392 (+289)
- Луганська обл — 2576 (+109)
- Миколаївська обл — 6053 (+188)
- Одеська обл — 19343 (+264)
- Полтавська обл — 6300 (+249)
- Рівненська обл — 16184 (+150)
- Сумська обл — 9321 (+217)
- Тернопільська обл — 17738 (+235)
- Харківська обл — 29559 (+446)
- Херсонська обл — 2629 (+59)
- Хмельницька обл — 11238 (+204)
- Чернівецька обл — 18081 (+215)
- Черкаська обл — 7095 (+203)
Коронавірус 19 жовтня
Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 19 жовтня свідчить про 303 638 хворих, добовий приріст склав 4 766 нових випадків.
Найбільшу кількість випадків зафіксували у Харківській області – 595, у Києві – 383 та Житомирській області – 308.