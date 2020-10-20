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Факти / Україна / Суспільство

В Україні різко зріс добовий приріст хворих на Covid-19

Станом на ранок 20 жовтня в Україні підтвердили 309 107 випадків коронавірусної хвороби. За добу Covid-19 зафіксували ще у 5 469 людей.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 786 осіб, за добу їхня кількість зросла на 117 людей.

Водночас повністю перемогти хворобу вдалося 129 533 пацієнтам, за добу – 3 044.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах: 

  • Вінницька обл — 8523 (+105)
  • Волинська обл — 11164 (+178)
  • Дніпропетровська обл — 11393 (+285)
  • Донецька обл — 7389 (+256)
  • Житомирська обл — 10471 (+376)
  • Закарпатська обл — 11956 (+131)
  • Запорізька обл — 6616 (+133)
  • Івано-Франківська обл — 169 87 (+221)
  • Кіровоградська обл — 1642 (+51)
  • м. Київ — 31310 (+462)
  • Київська обл — 13166 (+242)
  • Львівська обл — 25392 (+289)
  • Луганська обл — 2576 (+109)
  • Миколаївська обл — 6053 (+188)
  • Одеська обл — 19343 (+264)
  • Полтавська обл — 6300 (+249)
  • Рівненська обл — 16184 (+150)
  • Сумська обл — 9321 (+217)
  • Тернопільська обл — 17738 (+235)
  • Харківська обл — 29559 (+446)
  • Херсонська обл — 2629 (+59)
  • Хмельницька обл — 11238 (+204)
  • Чернівецька обл — 18081 (+215)
  • Черкаська обл — 7095 (+203)

коронавірус в україні 20 жовтня

Коронавірус 19 жовтня

Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 19 жовтня свідчить про 303 638 хворих, добовий приріст склав 4 766 нових випадків.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у Харківській області – 595, у Києві – 383 та Житомирській області – 308.

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