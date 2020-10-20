Станом на ранок 20 жовтня в Україні підтвердили 309 107 випадків коронавірусної хвороби. За добу Covid-19 зафіксували ще у 5 469 людей.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 786 осіб, за добу їхня кількість зросла на 117 людей.

Водночас повністю перемогти хворобу вдалося 129 533 пацієнтам, за добу – 3 044.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах:

Вінницька обл — 8523 (+105)

Волинська обл — 11164 (+178)

Дніпропетровська обл — 11393 (+285)

Донецька обл — 7389 (+256)

Житомирська обл — 10471 (+376)

Закарпатська обл — 11956 (+131)

Запорізька обл — 6616 (+133)

Івано-Франківська обл — 169 87 (+221)

Кіровоградська обл — 1642 (+51)

м. Київ — 31310 (+462)

Київська обл — 13166 (+242)

Львівська обл — 25392 (+289)

Луганська обл — 2576 (+109)

Миколаївська обл — 6053 (+188)

Одеська обл — 19343 (+264)

Полтавська обл — 6300 (+249)

Рівненська обл — 16184 (+150)

Сумська обл — 9321 (+217)

Тернопільська обл — 17738 (+235)

Харківська обл — 29559 (+446)

Херсонська обл — 2629 (+59)

Хмельницька обл — 11238 (+204)

Чернівецька обл — 18081 (+215)

Черкаська обл — 7095 (+203)

Коронавірус 19 жовтня

Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 19 жовтня свідчить про 303 638 хворих, добовий приріст склав 4 766 нових випадків.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у Харківській області – 595, у Києві – 383 та Житомирській області – 308.