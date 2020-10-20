Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку. Вона повинна бути не на два, три чи п’ять років.

Про це у своєму щорічному посланні до Верховної Ради повідомив президент Володимир Зеленський.

– Всім нам потрібне чітке бачення – куди і чому має рухатися наша економіка до 2030 року. Знаю, що така робота велась урядом. Тому разом з результатами аудиту держави очікуємо і презентації розвитку економічний векторів України до 2030 року.

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Також президент додав, що результати проведеного аудиту держави Кабмін оприлюднить протягом двох тижнів.

– Попереду багато роботи, але пріоритети зрозумілі. Потрібно зменшити частку держави в економіці і розвивати державно-приватне партнерство. Наш фінансовий ресурс обмежений, ми не можемо задовольнити всіх. Але повинні допомогти тим, хто допоможе іншим, – підсумував президент.

Наразі ж Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poors прогнозує спад української економіки на 6% до кінця 2020 року.

Однак на початку 2021 року почнеться процес відновлення, яке зафіксується на показнику 4%.